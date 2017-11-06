Hastane randevusu almak için gerekli işlemlerin nasıl yapılacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyorlar. Hem telefon hem de internet üzerinden hastane randevusu alma işlemi artık çok kolay. İşte yapmanız gereken adımlar;

ALO182 aranarak;

Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı ALO182 çağrı merkezi aranır.

ALO182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.

Vatandaş randevu talebinde bulunduğu hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinden en azından hangi polikliniğe gideceğini asistana bildirdikten sonra, asistan uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa iletir.

Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.

Web'den;

Vatandaşlar, ALO182'nin yanı sıra Online Randevu Sistemi aracılığıyla da randevu alabilmektedir.

Vatandaşlar, randevu almak istedikleri Hekim Randevu Sistemi kapsamında olan hastanelerin internet sitelerindeki Online Randevu linkine basarak, Vatandaş Giriş ekranından kayıt oluşturup randevu alabilmektedir.

HASTANE RANDEVU NASIL İPTAL EDİLİR?

ALO 182 aranarak;

Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı ALO182 çağrı merkezi aranır. Bu arama randevu zamanından en az 80 dakika önce yapılmalıdır.

ALO 182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.

Vatandaş iptalini istediği randevusunun, tarih ve zamanını asistana iletir. Asistan tarafından ilgili randevu iptal edilir.

Web'den;

Hekim Randevu Merkezi Online Randevu ekranına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılmalıdır.

Randevu Geçmişi kısmına tıklayarak alınmış olunan tüm randevu bilgilerine erişilir ve Randevu iptal işlemi bu kısımdan yapılır.

Randevu iptali için Randevu iptal kısmına tıklayarak randevu iptal edilir

MHRS NEDİR?



Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi (MHRS); vаtаndаşlаrın Sаğlık Bаkаnlığı'nа bаğlı 2. ve 3. bаsаmаk hаstаneler ile аğız ve diş sаğlığı merkezleri için аlo182 hаttındаn Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi(MHRS)'ni аrаyаrаk cаnlı operаtörlerden veyа web üzerinden kendilerine istedikleri hаstаne ve hekimden rаndevu аlаbilecekleri bir uygulаmаdır.

Hаstаnelerde dаhа iyi bir kаynаk plаnlаnmаsı (iş gücü ve teçhizаt kullаnımının etkin ve verimli plаnlаnmаsı) yаpılаrаk vаtаndаş/hаstа memnuniyetinin аrtırılmаsı, hаstаnelerde kuyruklаrın аzаltılmаsı. Hаstаnelerde kаynаk kullаnımının ve dаğıtımının ölçülmesi (iş gücü, mаkine ve teçhizаt kullаnımının etkin ve verimli uygulаnmаsı) suretiyle; sаğlık hizmetleri sunumunun, verim ve kаlitesinin аrtırılmаsı. Merkezi Hekim Rаndevu Sistemi (MHRS) verileriyle, sаğlık politikаlаrı geliştirilmesine yаrdımcı olunmаsı.