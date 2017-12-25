Hastane otoparkında bacağından vuruldu

Olay, saat 17.30 sıralarında, Adapazarı Tepekum Mahallesi’ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Yanmaz ile adı öğrenilemeyen bir kişi arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi, üzerindeki tabancayı çıkararak Yanmaz’ın sol bacağına ateş edip kaçtı. Bacağına 2 kurşun isabet eden Fatih Yanmaz yere yığıldı. Silah seslerini duyarak olay yerine koşan hastane çalışanları Yanmaz’ı hastaneye aldı. Fatih Yanmaz hastanede tedavi altına alındı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.