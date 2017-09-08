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    Hastane odasında kurşun yağmuru!

    İHA
    08.09.2017 - 18:02 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 18:33

    İzmir'de özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Erhan Sesli, hasta olarak gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    İzmir'deki Özel Ege Şehir Hastanesinde saat 14.00 civarında gerçekleşen olayda, iddialara göre hasta olarak gelen 2 kişi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Sesli'ye muayene oldu. Muayene sonrasında silahlarına davranan saldırganlar Prof. Dr. Sesli'yi sağ kasığından yaraladı.

    Saldırganlar olaydan sonra kaçmaya çalışırken biri hastane güvenliği tarafından diğer ise polis ekiplerince yakalandı.Sağ kasık altından vurulan Prof. Dr. Erhan Sesli de müdahale için acil ameliyata alındı. Herhangi bir kemik ve damar yaralanması olmayan Prof. Dr. Sesli'nin operasyonu başarılı bir şekilde tamamlanırken, durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

     

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    Etiketler: izmir , HASTANE , Silahlı saldırı
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