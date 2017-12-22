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    Hastaları öldürüp levazımatçılara sattılar

    BBC Türkçe
    22.12.2017 - 10:12 | Son Güncelleme:

    İtalya’nın Sicilya adasında, mafyanın da karıştığı bir ‘ölüm ambulansı’ skandalı ortaya çıktı.

    CATANIA kentinde, hastaları ambulansla taşırken damarlarına hava enjekte ederek ölmelerine yol açtığı iddiasıyla bir ambulans görevlisi tutuklandı, iki kişi hakkında da soruşturma açıldı.

    Savcılık açıklamasında ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 42 yaşındaki ambulans görevlisi Davide Garofalo, yaşlı bir kadın ve adam ile 55 yaşındaki bir kişiyi bu şekilde öldürmekle suçlanıyor.
    ‘Ölüm ambulansı’ adı verilen soruşturma kapsamında, bu üç vaka dışında, 2012-2016 yılları arasındaki yaklaşık 50 ölüm vakası da inceleniyor.
    Garofalo’nun öldürdüğü kişilerin cenazelerini bir levazımatçıya 200-300 euro karşılığında ‘sattığı’ belirtiliyor.

    MAFYA ÇIKARLARINA HİZMET ETTİ’
    Davide Garofalo’nun Cosa Nostra mafyasının Mazzaglia-Toscano-Tomasello klanıyla bağlantılı olduğu ve cenaze başına aldığı parayı bu klanla paylaştığı iddia ediliyor.
    Savcılık, ‘mafya çıkarlarına hizmet ettiği’ gerekçesiyle Garofalo hakkında ağırlaştırılmış hapis cezası talep ediyor.

    ‘KORKUP, KONUŞMAYA BAŞLADILAR’
    Savcı Francesco Puleio, zanlıyı ‘ağır hastaları, insan hayatını ve kişilik onurunu hiçe sayarak, çıkar ve para için adam öldürmek’ ile itham etti.
    Puleio, olayın ancak bölgedeki bazı mafya liderlerinin tutuklanmasının ardından ortaya çıktığını da vurguladı.
    Savcı, “Bölgedeki mafya babaları ve klan üyelerinin hapsedilmesinin ardından tanıklar korkularını yenip devletin kurumlarına güven kazandı ve konuşmaya başladı” dedi.

    Etiketler: italya , Sicilya
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