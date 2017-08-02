MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Hastalara şifa dağıttı şimdi hayatını kurtaracak akciğeri bekliyor

    Hastalara şifa dağıttı şimdi hayatını kurtaracak akciğeri bekliyor

    ANKARA
    02 Ağustos 2017 - 16:51Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 16:53

    Türkiye’de son dönemde organ nakli konusundaki yanlış bilgilendirmeler organ bağışlarını ciddi biçimde azalttı. Uzmanlar, yaz aylarıyla birlikte hastanelerde beyin ölümü gerçekleşen hasta sayısında önemli artışlar olmasına rağmen son aylarda organ naklinde belirgin bir düşüş yaşandığını bildirdiler.

    Halen ülke genelindeki bir çok hastanede çok sayıda hasta hayata tutunabilmek için böbrek, kalp, karaciğer ve akciğer organlarının bağışını bekliyor.

    Bu hastalardan biri de henüz 29 yaşındaki Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhiddin Demirel. Dr. Demirel, daha bir ay öncesine kadar hiçbir sağlık sorunu olmayan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hastanesinde kalp hastalarına şifa dağıtan bir hekimdi. Ancak aniden kendisini yakalayan zatürre, Demirel’in akciğerlerinin her ikisini de tamamen bitirdi. 15 Temmuz’dan bu yana Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yapay akciğer makinesine bağlı yaşam mücadelesi veren Dr. Demirel için ülke genelinde acil çağrıya çıkıldı. Ancak, genç doktoru hayata bağlayacak akciğer hala bulunamadı.

     İKİNCİ BİR ORGANI İFLAS EDERSE…

    Dr.Demirel’in eşi hemşire Hacer Demirel, organ nakli için zamanın çok azaldığını bildirdi. Hacer Demirel, “Eşim uzun süredir cihazlara bağlı yaşadığı için genel durumu çok kötüye gidiyor. İkinci bir organının daha iflas etmesinden endişe ediyoruz. Çok acil akciğer bağışı gelmezse umutlarımız sönecek” dedi.

     HER ORGAN BİR HAYATTIR

    Uzmanlar, hastanelerde beyin ölümü gerçekleşen hastaların organlarının başka hastalar için adeta hayat kaynağı olduğunu, her bir organının başka bir hasta için hayat anlamına geldiğini belirtirlerken, “Ancak ne yazık ki beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların aileleri, çeşitli nedenlerle organları bağışlamak istemiyor. Son dönemde bağış yapmak istemeyen aile sayısındaki artış ürkütücü boyutta” dediler.  

    Etiketler: Hastalara şifa , Hacer Demirel , r. Muhiddin Demirel.
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri