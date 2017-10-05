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    Hastalara gelen küfürlü mesaj şoke etti, hastane 'hacklendik' dedi

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 16:55 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da özel bir hastaneden bugün yüzlerce hastaya giden mesaj şoke etti.

    Mesajda ağır küfürler yer aldı. Bir anda sosyal medyaya da düşen mesaj üzerine hastane yönetimi bir açıklama yaptı. Açıklamada, hastalara giden mesajın kendileri tarafından gönderilmediği, sistemin hacklendiği belirtilerek, özür  dilendi. Hastane yönetimi olayla ilgili soruşturma açıldığını da bildirdi.

    İşte o mesaj:

    Hastalara gelen küfürlü mesaj şoke etti, hastane hacklendik dedi

    Hastanenin açıklaması da şöyle:

    Hastalara gelen küfürlü mesaj şoke etti, hastane hacklendik dedi

    Etiketler: hastane , mesaj , küfür
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