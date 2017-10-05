Hastalara gelen küfürlü mesaj şoke etti, hastane 'hacklendik' dedi

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Mesajda ağır küfürler yer aldı. Bir anda sosyal medyaya da düşen mesaj üzerine hastane yönetimi bir açıklama yaptı. Açıklamada, hastalara giden mesajın kendileri tarafından gönderilmediği, sistemin hacklendiği belirtilerek, özür dilendi. Hastane yönetimi olayla ilgili soruşturma açıldığını da bildirdi.
İşte o mesaj:
Hastanenin açıklaması da şöyle: