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    Hastalara Başbakan sürprizi

    Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
    03.01.2018 - 23:34 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastaları ziyaret etti.

    Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, çalışmalarına devam etmek için önceki gün Tuzla’daki konutundan çıkıp Başbakanlık Vahdettin Köşkü’ne giderken Haydarpaşa’daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne uğradı.

    Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte burada tedavi gören bir yakınını ziyaret eden Yıldırım, doktorlardan bilgi aldı. Daha sonra yatarak tedavileri devam eden diğer hastaları da ziyaret eden Yıldırım, vatandaşların sorunlarını dinledi, çocuklarla yakından ilgilendi. 1.5 saat süren ziyarette Başbakanlık korumaları çocuklara oyuncak dağıttı.

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , HASTANE , gazetehaberleri
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