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    Hastadan vahim iddia!.. "Yanlış yumurtalığı alan doktor 'mandalina istediniz greyfurt aldınız' dedi"

    Salim UZUN/ANTALYA
    08.01.2018 - 11:40 | Son Güncelleme:

    Nadihan Sayar, sol yumurtalığında kist olduğu için ameliyat oldu. Ancak ağrıları devam edince ultrason ve MR'ı çektirdi. Sonuçlara bakınca dehşete düştü. Doktorun yanlış yumurtalığını aldığını öğrendi. Sayar, şikayet ettiği doktor Ö.Ö.'nün kendisini aradığını ve şu akıl almaz sözleri sarfettiğini savundu: “Bana, ‘Sizin canınız mandalina çekti pazara gittiniz ama yanlışlıkla greyfurt aldınız. Bu ameliyatta da böyle bir şey olmuş’ dedi. Eşim de bu konuşmayı duydu ve doktora tepki gösterdi" dedi.

    ANTALYA’da yaşayan 37 yaşındaki Nadihan Sayar, 3 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Kasıklarının sol tarafında ağrı hissettiğini söyleyen Sayar, ilk kontrollerin ardından ultrason ve MR çekimine yollandı.

    Hastadan vahim iddia.. Yanlış yumurtalığı alan doktor mandalina istediniz greyfurt aldınız dediÇıkan raporların ardından sol yumurtalığında kist tespit edilen Sayar, ameliyata alındı. Operasyondan hemen sonra ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ö.Ö. ile özel bir görüşme yaptığını kaydeden Sayar, “Bana kist nedeniyle sol yumurtalığımın alındığı bilgisi verildi” dedi.

    ‘FARKLI HASTANEYE GİTTİM’

    "Sol yumurtalığının alındığıyla ilgili resmi raporların kendisine teslim edildiğini vurgulayan Sayar, “Ameliyattan sonra zaman zaman ağrılarım oldu. Ancak çok önemsemedim. Birkaç gün önce ağrılarım arttı ve kanamam oldu. Acil olarak Kepez Devlet Hastanesi’ne gittim” diye konuştu.

    Hastanede yapılan tetkikler sonunda büyük bir şok yaşadığını kaydeden Sayar, şunları anlattı: “Kontrolümü yapan doktor eski raporlarımı da inceledi. Bana, ‘Kist olan sol yumurtalığın duruyor sağ yumurtalığın ise alınmış’ deyince dehşete düştüm. Hemen Sağlık Bakanlığı’nı arayarak şikâyette bulundum. Şikâyetin hemen ardından ameliyatımı yapan doktor beni cep telefonumdan aradı. Bana, ‘Sizin canınız mandalina çekti pazara gittiniz ama yanlışlıkla greyfurt aldınız. Bu ameliyatta da böyle bir şey olmuş’ dedi. Eşim de bu konuşmayı duydu ve doktora tepki gösterdi. Sonrasında defalarca aranıp hastaneye davet edildik."

    Yumurtalığıma ne yapıldığını bilmek istiyorum” diyen Nadihan Sayar, “Yumurtalığımı nakil mi yaptılar yoksa çöpe mi attılar. Bunları bilmek istiyorum. Bana doğru bir açıklama yapılmalı. Yaşananlar nedeniyle çalışamıyorum. Çünkü psikolojim bozuldu. Bu işin peşini asla bırakmayacağım” dedi.

    ‘SUÇ DUYURUSU YAPTIK’

    Yaşananlarla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden müşteki avukatı Mustafa Buğra Can Yücel, “Elimizdeki raporlarla birlikte gerekli başvuruyu yaptık. Bundan sonraki kararı yargı verecek. Ancak müvekkilimin çok büyük bir mağduriyet yaşadığını söyleyebilirim” diye konuştu.

    ‘AMELİYAT DOĞRU RAPOR YANLIŞ’

    Antalya İl Sağlık Müdürlüğü şikayetle ilgili inceleme başlatıldığını belirtirken, iddialarla ilgili Hürriyet’e konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ö.Ö., şu bilgileri aktardı: “Sağlam olan yumurtalığın alınması söz konusu değil. Ameliyat raporunu yazan asistan arkadaşımız genel olarak biraz dikkatsizdir. O ameliyatta da sağla solu karıştırıp yanlış rapor yazmış. Patoloji raporları da bizi doğruluyor zaten.”

     

    Etiketler: yumurtalık ameliyatı
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