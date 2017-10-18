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    Hasta ziyaretine giden aile kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

    ŞANLIURFA (İHA)
    18.10.2017 - 21:44 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’da hasta ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

    Kaza, ŞanlıurfaSuruç karayolunun 30’uncu kilometresinde Suriyeli mültecilerin konakladığı çadırkent yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, hasta ziyareti için ailesiyle Şanlıurfa’dan Suruç ilçesine giden Ramazan Y. yönetimindeki 06 DS 583 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü Ramazan Y. ile Adile Y., Kudret Y., Ayser Y., Naile Y. ve Sadık Y. yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri Adile Y.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Adile Y.'nin cenazesi Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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