Hasta yatağından halkına seslendi: "Özür diliyorum"

Peru'da eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori, 1990'lı yıllarda görevde olduğu dönemde işlenen suçlar için halkından özür diledi. Görüntülü açıklamayla Peru halkına seslenen Fujimori, "Tüm kalbimle af diliyorum" dedi.

Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin sağlık durumu nedeniyle 25 yıllık hapis cezasını affettiği 79 yaşındaki Fujimori, tedavi gördüğü hastaneden açıklama yaptı. Yönetimde olduğu dönemde taraflı davranmış olabileceğini belirten Alberto Fujimori, "Tüm kalbimle af diliyorum" dedi. Peru Devlet Başkanı Kuczynski hafta sonu doktorların eski devlet başkanının sağlığına ilişkin değerlendirmelerini göz önüne alarak "insani nedenlerden ötürü" Fujimori'yi serbest bırakma kararı aldığını belirtmişti. AF KARARI ÜLKEDE PROTESTOLARA YOL AÇMIŞTI Peru'da 1990-2000 yıllarında görev yapan Fujimori, seçim kampanyasında rüşvet kullandığının ortaya çıkmasının ardından 2000'de ülkesinden kaçmıştı. Fujimori, 2007'de Şili'de tutuklanarak ülkesine iade edilmişti. Eski Devlet Başkanı, görevdeyken 25 kişinin ölüm emrini vermek, zimmetine para geçirmek ve rüşvetten suçlu bulunarak 25 yıl hapse mahkum edilmişti.