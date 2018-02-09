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    Hasta kurtarma operasyonu

    AA
    09.02.2018 - 08:47 | Son Güncelleme:

    Van'ın Başkale ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hasta, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

    Alınan bilgiye göre, Yukarı Dallı Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Gülizar Karataş'ın bel ve böbreklerinden rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri karla kaplı yolda ilerleyemedi.

    Hasta kurtarma operasyonu

    Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Başkale Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı ve çığ tehlikesi bulunan bölgede yol açma çalışması gerçekleştirdi.

    Sağlık ekipleri, belli bir noktaya kadar vatandaşların kızakla getirdiği Karataş'ı ambulansa taşıdı.

    Hasta kurtarma operasyonu

    Başkale Devlet Hastanesi'ne 7 saatlik çalışma sonucu ulaştırılan Karataş'ın tedavisi sürüyor.

    Hasta kurtarma operasyonu

    Karataş'ın eşi Nurettin Karataş, yetkililere teşekkür ederek, "Ekipler, çığ tehlikesine rağmen bölgeye gelerek eşimi hastaneye yetiştirdi. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

     Hasta kurtarma operasyonu

    Etiketler: VAN , kar , hasta kadın , hasta kurtarma operasyonu , son dakika
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