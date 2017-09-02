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    Hasta dana paniği! Polis bıçakları imha etmek için topladı

    Hürriyet Haber
    02.09.2017 - 09:07 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 09:09

    Manisa'da Ragıp Kaban isimli vatandaş, kurban ettikleri dananın veremli olduğunu fark etti. Hastalıklı danayı zabıta ekipleri imha etti ve kesim alanı kireçlendi. Polis de kullanılan bıçakları imha etmek üzere topladı.

    Habertürk gazetesinden Ahmet Ünsal'ın haberine göre, Manisa’da Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinden emekli olan Ragıp Kaban adlı vatandaş, kurban ettikleri dananın veremli olduğunu fark edince kesimi durdurdu.

    ŞİKAYETÇİ OLDULAR

    Kaban ve birlikte dananın sahibi vatandaşlar karakola giderek satışı yapan kişiler hakkında şikâyetçi oldu.

    POLİS BIÇAKLARI TOPLADI

    Hastalıklı danayı zabıta ekipleri imha etti ve kesim alanı kireçlenerek ilaçlandı. Polis de kesimde kullanılan bıçakları imha etmek üzere topladı.

    Etiketler: Kurban , dana , verem
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