Hasta bilgileri itirazı

ZETİN Dalı harekâtına ilişkin ‘Savaş halk sağlığı sorunudur’ başlıklı açıklama yapan ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan TTB Merkez Konseyi üyesi hekimlerin Emniyet’teki işlemleri dün de devam etti. Bu arada TTB Genel Merkezi’nde yapılan aramada, doktorlara yönelik şiddet ve özlük hakları konulu 2007 yılında yapılan ‘Beyaz Eylemler’ konulu CD’ye de el konulduğu belirtildi.

TTB ÇALIŞAMAZ HALDE

TTB’nin avukatlarından Mustafa Güler, polislerce hazırlanan tutanağa “Aramada kararda belirtilen suçlama kanıtları ile ilgisi olmayan belgelere de el konulmasına ve bilgi işlem sistemindeki bütün bilgisayarların harddisklerin sökülmesi sebebiyle Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmasının fiilen imkânsız hali gelmiş olmasına itiraz ediyoruz” şeklinde şerh düştü. Avukat Güler, Hürriyet’e, “O bilgisayarlarda bütün üye kayıtları, disiplin soruşturmalarında yer alan bütün hasta ve hekim bilgileri ile TTB’nin muhasebe kayıtları ve diğer bütün bilgilere el konulmuştur” dedi. TTB’nin avukatlarından Ziynet Özçelik de gözaltı kararının kaldırılması için Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu. Özçelik, özetle şunları söyledi:

Müvekkillerin gözaltına alınmasına ilişkin hukuksal koşul oluşmamıştır. Düşünce açıklamalarından dolayı gözaltı işleminin yapılması, kişilerin bu nedenle şüpheli statüsüne sokulması hali hazırdaki normlar ile de çelişmektedir. Müvekkillerin hepsi hekimdir. Koşulları bulunmayan gözaltı işlemi ile öğrencileri hocalarından, hastaları de hekimlerinden gerekli sağlık hizmetini alma hakkından yoksun bırakılmaktadır. Müvekkillerin gözaltı işlemi hem hastalarının hem de kendilerinin sağlığı açısından sakıncalıdır. Bütün bu nedenlerle gözaltı kararının kaldırılması ya da 7 günlük gözaltı süresinin dolması beklenmeden müvekkillerimizin derhal bir yargıç önüne çıkarılarak gözaltı işlemine son verilmesini talep ediyoruz.”