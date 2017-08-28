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    Hasta bakıcı, seri cinayetleri itiraf etti

    AA
    28 Ağustos 2017 - 14:10Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 14:10

    Almanya’da hasta bakıcı olarak çalışan Niels Högel, Delmenhorst ve Oldenburg kentlerinde 90 hastayı öldürdüğünü itiraf etti.

    DELMENHORST / Oldenburg-Land/Wesermarsch Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2015 yılında altı cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Niels Högel’in, 84 hastayı daha öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. 

    Högel, mahkemede verdiği ifadede, yoğun bakımda yatan hastalara kalp krizine yol açabilecek bir ilaç enjekte ettiğini ve daha sonra da hastaları kurtarma çabası içine girerek arkadaşlarının yanında kahraman gibi görünmeye çalıştığını söylemişti.
    Alman medyası, olayı, İkinci Dünya Savaşı sonundan bu yana ülkede yaşanan en büyük cinayetler serisi olarak nitelendirdi.
    Medyada çıkan haberlerde, soruşturma boyunca 200 şüpheli olayın araştırıldığı, yüzden fazla cesedin de mezarlarından çıkarılarak otopsi yapıldığını yazdı.
    Högel’in işlediği cinayetler, 2005’te bir meslektaşının kendisini suç üstü yakalamasıyla ortaya çıkmış ancak işlediği suçların boyutu bugüne kadar ispatlanamamıştı.

    Etiketler: hasta bakıcı , seri cinayet , ALMANYA
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