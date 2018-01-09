Hasip Kaplan: Sırrı gitsin film çeksin..!

Twitter hesabından HDP kongresi ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Kaplan şunları ifade etti:

"HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek..! Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur."

Paylaşımlarına tepki gösteren bir takipçisine cevap veren Kaplan'dan Sırrı Süreyya Önder de nasibini aldı. Kaplan "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadesini kullandı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR