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    Hasip Kaplan: Sırrı gitsin film çeksin..!

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 21:56 | Son Güncelleme:

    Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan twitter hesabından şubattaki HDP kongresi ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Tweetleriyle tepki alan Kaplan verdiği bir yanıtta "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadelerini kullandı. 

    Twitter hesabından HDP kongresi ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Kaplan şunları ifade etti: 

    "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek..! Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur."

    Paylaşımlarına tepki gösteren bir takipçisine cevap veren Kaplan'dan Sırrı Süreyya Önder de nasibini aldı. Kaplan "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadesini kullandı. 

    Hasip Kaplan: Sırrı gitsin film çeksin..

     

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    Etiketler: hasip kaplan
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