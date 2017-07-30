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    Haşema giydiği için havuzdan çıkarıldı

    İHA
    30 Temmuz 2017 - 09:54Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 09:54

    Almanya’nın Dortmund kentinde yaşayan Türkiye kökenli Menzi Turgut, haşemalı olduğu gerekçesiyle girdiği havuzdan çıkarıldı. Havuz görevlileri, Turgut’un mayo giyim kurallarına uymadığı iddia etti.

    EGLENCE mekanı yetkilileri giriş ücretini iade ederek, kurallara uymadığı gerekçesiyle Menzi Turgut’u havuzdan çıkardı. Menzi Turgut’un eşi Ertuğrul Turgut, “Eşimi yarım tesettür giydiği için havuzdan attılar. Eşim, iki parçalı burkini giymişti. Standart mayo kumaşından yapılmış bir burkini. Aslında sakıncalı değil. Eğlence mekanın yaptıkları hiç hoş değil. Özür bekliyoruz” dedi.

    GEREKÇE ‘SAĞLIK KURALLARINA AYKIRI’LIK
    Eğlence mekanı yetkilisi Carsten Grimpe ise herkesin kurallara uymak zorunda olduğunu ifade ederek, haşema ile havuza girmenin sağlık kuralları açısından sakıncalı olduğunu, bu nedenle tesettür ile havuza girilmesine izin vermedikleri yönünde açıklamalarda bulundu. Grimpe, Turgut ailesinden özür dilemek istediklerini de söyledi.

    Etiketler: Haşema , Menzi Turgut , Dortmund
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