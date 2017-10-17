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    Haşdi Şabi ve Irak ordusu Şengal'in kontrolünü aldı

    AA
    17.10.2017 - 08:12 | Son Güncelleme:

    AA, Haşdi Şabi ve Irak askerlerinin Şengal'i kontrol altına aldığını duyurdu. Bölgede herhangi bir çatışma olmadığı Peşmerge'nin çekildiği bildirildi. Rudaw'da yer alan ve Ezidi peşmerge güçleri tarafından yapılan açıklamada, Ezidi peşmergelerle ve Haşdi Şabi içindeki bir grup arasında çatışma yaşanmaması konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Öte yandan, Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin, Musul'un Mahmur ilçe merkezine girdiği ve Peşmerge'nin çekildiği bildirildi.

    Haşdi Şabi militanları ve Irak Ordusu'nun Şengal'e girdiğini ve kontrolü sağladığını bildirildi. Peşmerge'nin buradan çekildiği ve bölgede herhangi bir çatışma yaşanmadığı gelen bilgiler arasında.

    AA muhabirine konuşan Sincar'daki Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, sabahın erken saatlerinde Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak bir gücün Şengal ilçe merkezine girdiğini ifade etti.

    Şengal'de herhangi bir çatışmanın çıkmadığını çünkü eşit olmayan bir güçle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Şeşo, İranlı askeri müsteşarların da güvenlik güçlerinin arasında olduğunu iddia etti.

    Peşmerge Komutanı Şeşo, tüm devlet dairelerinin boşaltılıp geri çekildiklerini kaydetti.

    Söz konusu ilçede KDP'ye bağlı Peşmerge güçleri yer alıyordu. Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamından Şengal'e ulaşan Irak güvenlik güçleri, ilçe merkezinden yaklaşık 30 kilometre mesafede konuşlanmıştı.

    Peşmerge Güçleri Dicle Batı Cephesi Komutanlığı, Ezidi peşmergelerin Şengal ilçesi ve bölgeyi korumakla görevli olduğunu bildirdi.

    Rudaw'da yer alan ve Ezidi peşmerge güçleri tarafından yapılan açıklamada, Ezidi peşmergelerle ve Haşdi Şabi içindeki bir grup arasında çatışma yaşanmaması konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. 

    Haşdi Şabi ve Irak ordusu Şengalin kontrolünü aldı

     

     

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