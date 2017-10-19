Haşdi Şabi kimdir, kimlerden oluşur?

Haşdi Şabi Türkçe adıyla Halk Seferberlik Güçleri (Arapça: الحشد الشعبي, "el-Haşdi eş-Şabi") çoğunlukla Şiilerden oluşan, Sünni, Hristiyan ve Yezîdîleri de içeren yaklaşık 40 farklı gruptan oluşan, kuruluş aşamasında Irak hükümetinin de desteklediği ortak politik cepheyi barındıran örgüt.

Haşdi Şabi, Irak Parlamentosunda Irak Ordusu'nun yerine ikame ettirilmeye çalışılıyor ve İran Devrim Muhafızlarının Irak Şubesi olarak adlandırılıyor. Koyu Şii mezhepçiliğine bağlı bu örgütün DEAŞ'tan farklı olmayan yöntemler uyguladığı biliniyor.

Haşdi Şabi, Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ayetullah Ali Hüseyni Sistani'nin Irak ve Şam İslam Devleti'ne karşı ulusal seferberlik talep eden mezhepsel olmayan bir fetva üzerine kuruldu. Örgüt, var olan milisleri Haziran 2014'te Irak İçişleri Bakanlığı'nın "Halkın Seferberlik Komitesi"ne bağladı. Örgüt, Sünni sivillere karşı insan hakları ihlallerinden ve mezhepsel kan dökmekten suçlanmıştır, ancak Irak hükümet yetkilileri, bu ihlallerin münferit olaylar olarak nitelendirdi ve küçük cezai tedbirler aldı. Iraklı Şii din adamları da derhal savaş suçlarından kaçmaya çağırdı.

19 Aralık 2016'da Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum Kasım ayında parlamentoda kabul edilen Haşdi Şabi'yi silahlı kuvvetlere dahil eden yasayı onayladı. Bu birliktelikle, örgüt ulusal silahlı kuvvetlerin en üst düzey komutanlığına tabi oldu.Örgüt, 21 Mart 2017'de Özel Kuvvetler Bölümü kurmak için özel kuvvetler kursunun açıldığını açıkladı. Eğitim programı, Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri'nin talimatıyla çeşitli misyonları kapsadı.

BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ Şİİ MİLİSLER OLUŞTURUYOR

Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesi ardından, Iraklı farklı milis güçlerinin bir araya gelmesiyle kuruldu. Haşdi Şabi'nin büyük bölümü Şii milislerden oluşuyor ancak az sayıda bünyesinde Sünni milisler de var.

Economist dergisinin, doğruluğu teyit edilmemiş verilerine göre Haşdi Şabi'de savaşan milislerin yaklaşık 120 bini Şii, 16 bini ise Sünni Iraklılar. Bu rakamların çok daha fazla olduğunu belirten açıklamalar da bulunuyor.

İRAN'LA İLİŞKİSİ "ÇOK GÜÇLÜ"

Haşdi Şabi bünyesindeki örgütlerin büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor. BBC Farsça Servisi'nden Kasra Naji, örgütün İran Devrim Muhafızları tarafından teşkilatlandırıldığını, bünyesindeki grupların liderlerinin genelde, Tahran'la ve de İran'daki kutsal Kum şehriyle yakın ilişkileri olan din adamları olduğunu söylüyor.

Yapılan araştırmalar Irak halkının belli bir bölümünün DEAŞ ile mücadelede Haşdi Şabi'yi desteklediğini ortaya koyuyor.

Özellikle Şii Iraklıların önemli bir bölümünün gözündeyse milisler kahraman olarak algılanıyor. Sünni Iraklıların Haşdi Şabi'yi mezhepçi olarak gördükleri biliniyor.