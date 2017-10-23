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    ‘Haşdi Şabi Irak’tan çekilsin’

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 22:51 | Son Güncelleme:

    IRAK yönetiminin İran destekli Haşdi Şabi diye bilinen milislerin desteğiyle petrol zengini Kerkük’ü Iraklı Kürtlerden almasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İran destekli güçlerin Irak’tan çekilmesi gerektiğini söyledi.

    Pazar günü Irak Başbakanı Haydar el İbadi ve Suudi Kralı Selman ile görüşen Bakan Tillerson, “İranlı milisler ve yabancı savaşçılar Irak topraklarını terk etsin” dedi. Tillerson, milislerin İranlı danışmanlarının da evlerine dönmesi gerektiğini söyledi.

    ‘KİMSE KARIŞAMAZ’

    Irak Başbakanlığı makamından yapılan açıklamada “Hiçbir tarafın Irak’ın işlerine karışma hakkı yoktur. Haşdi Şabi Iraklı gönüllülerdir” dendi. İran tarafından eğitilen ve silahlandırılan Haşdi Şabi güçleri, Irak’ın DEAŞ’a karşı verdiği mücadeleyi desteklemişti. Ancak ABD, İran destekli milisler aracılığıyla Tahran’ın bölgedeki nüfuz alanının genişlemesinden endişe duyuyor. Nitekim Suudi Arabistan ile diğer bölge ülkeleri de İran’ın artan Şii etkisinden rahatsızlıklarını gizlemiyorlar.

    Etiketler: Rex Tillerson , gazetehaberleri
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