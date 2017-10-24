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    Haşdi Şabi duyurdu... 'Sınır ihlali yapmıyoruz'

    AA
    24.10.2017 - 17:32 | Son Güncelleme:

    Irak'taki Haşdi Şabi güçleri sözcüsü Kerim Nuri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) sınırlarına yönelik bir ihlalde bulunmadıklarını belirtti.

    Sözcü Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak güvenlik güçlerince, Kürt Bölgesi'nin sınırlarına yönelik herhangi bir ihlal söz konusu değildir." dedi.
    Nuri, Haşdi Şabi bünyesinde yer alan tüm silahlı grupların şimdiye kadar girdiği tüm bölgelerde Irak Başkomutanlığı'nın talimatıyla hareket ettiğini vurguladı.

    IKBY Peşmerge Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin Erbil ile Bağdat arasında daha önce yapılan anlaşmayı dikkate almayarak ilerleyişe devam ettiklerini öne sürmüştü.

    Etiketler: kerkük , son dakika
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