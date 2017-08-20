Hasdi Şabi de katılıyor

IRAK Başbakanı Haydar el İbadi, 2014’ten bu yana DEAŞ’ın elinde bulunan Musul’un batısındaki Telafer kentini geri almak için operasyon başlattıklarını açıkladı. Telafer, Musul’u Suriye sınırına bağlayan ikmal hattında olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

Iraklı güçlerin ülkenin ikinci en büyük kenti Musul’da Temmuz ayında zafer ilan etmesinin ardından, Telafer’in sırada olduğu söyleniyordu. Dün sabaha karşı başlatılan kara operasyonu öncesindeki birkaç gün, Iraklı güçler DEAŞ’ın bölgedeki hedeflerini havadan vurdu. Irak Başbakanı İbadi, DEAŞ’ın ‘teslim olmak ya da ölmekten’ başka seçeneği olmadığını söyledi.

HAŞDİ ŞABİ’YE İTİRAZ

Savaş öncesi Türkmen nüfusun yoğun olduğu Telafer, ülkede DEAŞ’ın elinde kalan en geniş bölgelerden. Telafer, ABD’nin 2003’te Irak’ı işgali sonrası Şii ve Sünni gruplar arasında patlak veren mezhep çatışmalarıyla da gündeme gelmişti. Türkiye, Türkmenlerin yaşadığı Telafer’e mezhepçi olmakla suçlanan ve İran tarafından eğitilen Şii Haşdi Şabi milislerinin girmesine karşı çıkmıştı. Ekim ayında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Haşdi Şabi’nin burada bir terör estirmesi durumunda Ankara’nın cevabının farklı olacağını” ifade etmişti. Başbakan İbadi ise son açıklamasında “Irak askerleri, anti terör timleri, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi operasyonda yer alıyor” dedi. Operasyona 40 bin güvenlik görevlisinin katılacağı belirtilmişti.

DEAŞ BİTKİN VE YIKILMIŞ

Telafer’in eski valisi Tümgeneral Necim el Cuburi, kasabada kalan DEAŞ militanları ve aile üyelerinin sayısını 1500 ile 2 bin arasında olduğunu kaydetti. Cuburi’ye göre DEAŞ militanları ‘bitkin ve yıkılmış’ durumda ve burada Musul’daki gibi ağır bir çatışma beklenmiyor. Iraklı güçler, Musul’u DEAŞ’ten alabilmek için dokuz ay süren bir savaş yürütmüş, çok sayıda kişi ölmüştü. Telafer’in yanında DEAŞ’ın halen elinde bulunan iki bölge söz konusu. Biri, Telafer’in güneydoğusunda, kasabaya 170 km uzaklıktaki Havice. Diğeri ise kasabanın 220 km güneyindeki Fırat nehri boyunca uzanan Ana ile Kaim ilçeleri arasındaki bölge.

TELAFER TÜRKMEN KENTİ

DEAŞ, Telafer’i 2014 yılının Haziran ayında işgal etti.

Savaş öncesi 200 bin nüfusuyla Türkmenlerin çoğunlukta olduğu bir yerleşimdi.

Kentte halihazırda 10 ile 50 bin sivilin kaldığı tahmin ediliyor.

DEAŞ mensubu ve ailelerinin sayısı ise 2 bin olarak hesaplanıyor.