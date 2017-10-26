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Hasarlar 5 saniyede ödenecek

Hürriyet Haber
26.10.2017 - 20:53 | Son Güncelleme:

ANADOLU Sigorta, yeni uygulaması Turbo Jet ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Mobil uygulama ‘Sigortam Cepte’ üzerinden, ev içerisinde gerçekleşen cam, elektronik cihaz ve makine kırılması hasarlarını bildiren Anadolu Sigortalılar, ödemelerini, yaptıkları bildirimden sonraki 5 saniye içinde alabiliyor. Anadolu Sigorta, Turbo Jet basın toplantısı, aynı zamanda uygulamanın geliştirildiği yer olan Kolektif House’ta, Genel Müdür İlhami Koç, I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu ve Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı’nın katılımıyla gerçekleştirdi.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, teknolojiden her geçen gün daha çok faydalanıldığını belirterek, “Anadolu Sigorta olarak, son yıllarda tüm süreçlerimizde teknolojik yatırımları esas alarak başta müşterilerimiz olmak üzere, bütün paydaşlarımıza en yüksek faydayı sağlamayı amaçladık. Turbo Jet de bunun son örneklerinden. Konut sigortaları kapsamında başlattığımız Turbo Jet’in kapsamını, önümüzdeki dönem daha çok kişiye ulaşacak şekilde genişletmeyi planlıyoruz” dedi.

Turbo Jet altyapısı için İş Bankası ile güç birliğine gittiklerin de değinen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kolektif House, fikri olan ama bu fikrini hayata tek başına geçiremeyen, özellikle genç girişimcileri buluşturan bir mekân. Biz de bu mekânda İş Bankası ile ortak bir ofis açtık ve Turbo Jet’i burada geliştirdik. Turbo Jet’te, İş Bankası’nın bize sağladığı anında parayı yatırma imkânı ile müşterilerimizin hesaplarına hasar ödemesini saniyeler içinde yapabiliyoruz.”

Etiketler: gazetehaberleri
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