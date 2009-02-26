Hasar tespiti

Gökmen Avcı yazıyor

Şu anda ortada gözüken HASARın yanı sıra, daha ileride de çıkabilecek olanlar var.

TURKCELL SÜPER LİG’de oynanan 21 maçın yarısından çok az fazlası kazanılmış. Kayıp şimdiden 26 PUANI bulmuş. Şampiyonluk için rakip sayısı da neredeyse REKOR sayıda. Liderden 8 puan geride olduğumuzdan, kalan tüm maçları kazanmamız yeterli olmayacaktır.

MUCİZE ŞAMPİYONLUKLAR SERİSİNİN ÜÇÜNCÜSÜ GEREKLİ.

FORTİS TÜRKİYE KUPASI derseniz, kısaca BİTTİ...

Elde kalan en sağlam “KALE” UEFA KUPASI. Kadro kaliteli olduğundan, burada başarı sağlanabilir. Kısa yoldan da bu yılı kurtarabilirler. BORDEAUX galibiyeti bu bakımdan çok önemli. Ne olacak diye de fazla kafa yormayacağız. Akşama bu konu da NETLİĞE kavuşur.

Evet, sonunda SKIBBE kovuldu. Bunda sürpriz bir şey yok. Asıl sürpriz olan bence Yeni Teknik Direktörümüz BÜLENT KORKMAZ.

GALATASARAY’da teknik kadro ile ilgili bir sıkıntı olduğunda akla gelen isimleri sıralarsak:

Fatih TERİM

Mircea LUCESCU

Gheorghe HAGI

Cevat GÜLER

Abdullah AVCI

Karl Heinz FELDKAMP adını saymaya gerek yok. O artık HER DAİM GALATASARAY’da.

Bu defa birçok kişinin aklından bile geçmeyen BÜLENT KORKMAZ, bunların arasından sıyrılıp, kendini TEKNİK DİREKTÖRLÜK koltuğunda buluverdi.

Çok uzun bir futbolculuk hayatı var. 100’den fazla AVRUPA KUPASI maçı oynamış. Oynadığı milli maç sayısı da bir bu kadar. Bütün bunları SADECE ve SADECE tek bir takımda oynayarak yaptı. O takım da GALATASARAY. Oldukça parlak bir futbolculuk kariyeri.

Gelelim Teknik Direktörlük kariyerine. OLDUKÇA KISA ve OLDUKÇA SIKINTILI. Buna rağmen GALATASARAY Yönetimi böyle bir tercih yapmıştır. Doğru mu? Yanlış mı? zamanla anlaşılacaktır.

KİMLERE NE ŞANSLAR TANINDI. BARİ BU SEFER İÇİMİZDEN BİRİNE BU YAPILIYOR.