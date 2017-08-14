Hasankeyf'te 'riskli' yıkım

BATMAN’ın tarihi ilçesi Hasankeyf antik kentinin jeolojik-jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi kapsamında antik Hasankeyf’te dolgu yapılacak kale kanyonunda risk teşkil eden kayalar tek tek yıktırılıyor. Dolgu çalışması sırasında can güvenliği nedeniyle durumu acil olan kayaların yıkım çalışmalarına başlandı. Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kayalık bölgenin jeoteknik olarak güçlendirilmesi ve antik bir liman örneğinin inşa edilmesinin planlandığı belirtilerek, şöyle denildi:



“Hasankeyf antik kentinin jeolojik ve jeoteknik bakımdan güçlendirilmesi yapım işi kapsamında yukarı şehre temel teşkil eden kayalık bölge jeoteknik olarak güçlendirilmesi ve antik bir liman örneği inşa edilmesi planlanmıştı. Tehlike arz eden 24 kaya düşürülecek, beton duvar yapılacak. Saha - Dere - Dicle ve Şaab Vadileri’ni kapsayan yaklaşık 4.75 milyon metreküp dolgu inşaatı yapılacaktır. Vadi ekosistemin üzerine kurulmuş kale mağaraları, kuyuları ve gizli geçitleri olan bir yerdir. Vadinin etrafı çevrilemez. Kale altı ve üstü kireçten oluşan bir yapıdır. Etrafı beton ile çevrilirse bile su sızacaktır. Ayrıca Hasankeyf’in kale yapısı yumuşak olduğu, baraj gölü yükselmekle beraber su ile temas edilmesi halinde aşınma ve bunun da büyük ihtimalle yeni yıkımlara neden olacağı bilinmektedir. Mağaralara ve vadilere dolgu yapılması, perde betonla kalenin izole edilmesi, kayaların zorla düşürülmeye çalışılması 12 bin yıllık Hasankeyf’in doğal tarihine zarar vermektedir. Doğal tarihin betonla izole edilip yapılacak antik liman turizmi canlandırmayacaktır. Bu proje ile binlerce yıllık tarih, yaşanmışlıklar kaybolacaktır. Bu proje bilimsel olmadığı gibi kültür varlıklarını koruma kanununa uygun değildir.”



