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    Hasan Akar’ın reddi hakim talebi reddedildi

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    25.01.2018 - 13:04 | Son Güncelleme:

    Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ile ilgili hakaret içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle 2 yıl 6 aylık hapis cezasına çarptırılan ancak, verilen cezanın İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan Hasan Akar’ın reddi hakim talebi reddedildi.

    Yerel Mahkeme tarafından Hasan Akar’ın, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret etmek” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlarından aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezasını bozan İstinaf Mahkemesi Akar’ı tahliye etmişti. İstinaf Mahkemesi, sanık Akar’ın savunmasında söz konusu konuşmayı 2004 yılında yaptığını ifade etmesine rağmen, yerel mahkemenin bunu araştırmadan, konuşmanın televizyonda yayınlandığı 9 Mayıs 2017 tarihini suç tarihi kabul ederek hüküm kurduğunu belirtti. Ayrıca mahkemece, 12 yıllık zamanaşımı tartışmasına girilmediği, Akar’ın 12 yıl önceki fiziki görüntüsüyle görüntüdeki görüntüsünün karşılaştırılmadığı gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verdi.

    DURUŞMAYA KATILMADI

    Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Hasan Akar katılmadı.  mahkeme hakimi, Akar’ın reddi hakim talebinin bir üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildiğini açıkladı. Hakim, davaya konu videonun sosyal paylaşım sitesi ‘Youtube’da kim tarafından, ne zaman yayınlandığı konusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden bilgi istenmesine karar verdi. Ayrıca eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi.

     

    Etiketler: reddi hakim talebi , son dakika
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