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    Harvey’nin faturası 125 milyar dolar

    DIŞ HABERLER
    03.09.2017 - 20:51 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 20:51

    ABD’nin Teksas eyaletini vuran Harvey kasırgası yavaş yavaş dinmeye başlarken, şimdiye kadar en az 44 kişinin öldüğü belirlendi.

    Evlerini terk etmek zorunda kalan ve sel sularından kurtarılan onbinlerce kişi geri dönmeye başladı ancak taşan nehirlerin yol açtığı zarardan dolayı yüzbinlerce kişinin içme suyuna erişimi halen sağlanamadı. Kasırga eyaletin sadece yoksul değil zengin bölgelerine de ciddi zarar verdi.

    Yetkililerin yaptığı açıklamada kentin yüzde 70’i felaket sırasında 45 cm derinliğinde sel suları altında kaldı. Teksas Valisi Greg Abbott, kasırganın maliyetinin 125 milyar doları bulduğunu söyledi.

    Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, Teksas’taki sel baskınının ardından ikinci kez bölgeyi ziyaret etti. Trump’un kravatsız olduğu, siyah yağmurluk giydiği ve herkes ile yakından ilgilendiği gözlendi. Houston’da yaraların en kısa zamanda sarılacağını söyleyen ABD Başkanı, Teksas eyaletinde Harvey kasırgasından etkilenen 1 milyon kişiye, 1 milyon dolar bağış yapacağını açıklamıştı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Harvey kasırgası , teksas
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