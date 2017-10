ABD’li Hollywood filmleri yapımcısı Harvey Weinstein’in sinema dünyasının birçok ünlü kadınına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası sinema dünyasını sarsttı. Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi Hollywood'un başarılı ve yetenekli oyuncuları kariyerlerinin mahvolma korkusu yüzünden duruma ses çıkaramadıklarını belirtirken, İtalyan oyuncu Asia Argento, New Yorker’a verdiği röportajda Weinstein’in kendisine Fransa’da bir otel odasında tecavüz ettiğini söyledi. Çıkan haberler ardından Harvey Weinstein’in özel yaşamı yeniden gündeme geldi. Peki Harvey Weinstein kimdir?

Harvey Weinstein, (d. 19 Mart 1952), ABD'li film yapımcısı ve sinema filmi stüdyosu başkanıdır. 26 yaşındayken Miramax Films şirketini kurdu. 2005 yılından beri erkek kardeşi Bob Weinstein ile Weinstein Company'nin başkanlığını yapıyordu. Flushing, New York'ta doğan Harvey Weinstein, kardeşi Bob Weinstein ile Electchester'da büyüdü. Tüm suçlamaları reddeden ünlü yapımcının filmleri 300 kez Oscar ödüllerine aday olmuş, 81 kezse ödüle layık görülmüştü.

Harvey Weinstein filmleri;Aşık Shakespeare 1998, Tulip Fever 2017, New York Çeteleri 2002, Marilyn ile Bir Hafta 2011, One Chance 2013, Sin City (Günah Şehri) (2005) Clerks II (Tezgahtarlar) (2006), Grindhouse (2007), The Mist (Öldüren Sis) (2007), Sicko (2007), Rob Zombie's Halloween (Cadılar Bayramı) (2007), Awake (Aneztezi) (2007), Superhero Movie (2008), Rambo (John Rambo) (2008), The Reader (Okuyucu) (2008)