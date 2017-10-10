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    Harvard’lı Dr. Dağdeviren’den, üniversitelilere konferans

    İHA
    10.10.2017 - 14:57 | Son Güncelleme:

    Forbes dergisinin 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde yer alan ve Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine seçilen Dr. Canan Dağdeviren, Atatürk Üniversitesi'nde konferans verdi.

    Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın davetlisi olarak Erzurum’a gelen Dr. Dağdeviren, Harvard’a giden yolu, Nobel ödül gecesine katılımı için aldığı davetiyeyi ve Amerika’ya uzanan başarı öyküsünü anlattı.

    60 yıllık geleneği olan bir üniversitede bilim konuşuyor olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Dr. Canan Dağdeviren şöyle devam etti:
    “Anadolu’nun neresine gidersem gideyim heyecanım hep üst seviye de oluyor. Amerika’ya kadar ki serüvenim gözümün önünden hiç gitmiyor. Genç arkadaşlarla buluşmak, onlarla teknolojiyi konuşmak ve bilimsel çalışmalar hakkında diyaloglar kurmak beni umutlandırıyor.”

    "HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN"
    Hayallerinin peşinden gidenlerin başarıya ulaştığını belirten Dr. Dağdeviren, “Büyükbabamı 28 yaşında kalp rahatsızlığından dolayı kaybetmişiz. Bunu çocukken öğrendim, o günden sonra ‘bu hastalığa çare olabilecek şeyler yapacağım’ diyerek kendime söz verdim ve hayallerimin peşinden giderek buralara kadar geldim. Bu süreçte zorluklar yaşadım ancak hayallerim azmimi her zaman diri tuttu. Şimdi ülkemi bilim dünyasında temsil etmenin gururunu yaşıyorum” dedi.

    Harvard’lı Dr. Dağdeviren’den, üniversitelilere konferans
    "BEN YAPTIYSAM ONLAR DA YAPABİLİR"
    Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Nobel’in ödül gecesine davet edildiğinin haberini aldığı anda büyük mutluluk yaşadığını da söyleyen Dr. Dağdeviren, “Türkiye’den birçok bilim adamı şu an Amerika’nın çeşitli üniversitelerinde ya da kuruluşlarında görev yapıyor. Tarihte Harvard Üniversitesi Genç Akademi'ye seçilen ilk Türk benim. Kendi kişisel başarılarımın yanı sıra ülkemizi temsil etmek gibi güzel bir göreve sahibim. Mutluluk verici bir duygu. İnsanların özellikle genç arkadaşların kafasında 'Ben de yapabilirim' fikrini oluşturmak benim misyon edindiğim bir duyguydu, görevdi. Bunu gerçekleştirdiğim ve toplumsal hayatta bilimsel farkındalığı artırdığım için mutluyum. Genç öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrencilere motivasyonla ilgili önerilerim var. Ben de diğer öğrenciler gibi aynı sıralardan geçtim. Ben yaptıysam onlar da yapabilir. Bu mesajı vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

    Etiketler: Dr. Canan Dağdeviren , Atatürk üniversitesi , konferans , Harvard Üniversitesi
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