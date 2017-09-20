Harvard Üniversitesi’ni kazanan Ece Hakim dizi setine ağlayarak veda etti

Hakim’e dizi setinde ekip arkadaşları tarafından veda partisi düzenlendi. Görüntüleri instagram hesabı üzerinden paylaşan Deniz Çakır şu notu ekledi: Kuzum... yolun açık, aydınlık olsun... Seni çok özleyeceğiz... Hep gurur duyacağız başarılarınla.. Kendi güzel, kalbi güzel kuzu seni çok seviyoruz..

Genç oyuncu sosyal medya aracılığı ile ekip arkadaşlarına teşekkür edip şunları yazdı: "Benim hayatımın en zor döneminde yanımda siz vardınız. Teşekkür ederim." Evet, teşekkür ederim. Elimden tuttuğunuz için, hiç ama hiç bırakmadığınız için... Hepinize tek tek teşekkür ederim. Biliyorum ki, dünyanın neresinde olursam olayım, sizler, EDHO ailesi, hep benim kalbimde ve zihnimde olacaksınız. Biliyorum ki ben hep o ailenin bir parçası olacağım. Ve biliyorum ki hep Salı'lar benim için daha anlamlı olacak...







