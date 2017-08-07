Harvard Üniversitesi tarihinde bir ilk: Beyaz öğrenciler azınlıkta

Bu yıl Harvard'da ilk senelerini okuyacak öğrencilerin yüzde 50.8'i azınlıklardan oluşacak.

Aynı rakam geçen sene yüzde 47.3 olarak kaydedilmişti.

Bu rakamın yüzde 22.2'sini Asya kökenli, yüzde 14.6'sını Afrika kökenli, yüzde 11.6'sını ise Latin kökenli Amerikalılar oluşturuyor.

Yüzde 2.5'luk bir kesim ise Amerikan yerlileri ve Pasifik Adaları'ndan okula girenlerden oluştu.

'Eşit şartlar politikası beyazlar aleyhine kullanılıyor'

Tarihi bir önem atfedilen bu gelişme, Amerikan New York Times gazetesinin yayımladığı ve ABD Adalet Bakanlığı'nın merkezinde olduğu bir iddia ile de konuşuluyor.

Gazete 1 Ağustos'taki nüshasında, Adalet Bakanlığı'nın üniversiteleri, "eşit şartlar politikasını beyazlar aleyhine kullandıkları" gerekçesiyle dava edeceğini iddia etmişti.

Ancak bakanlık bu iddia sonrası, kolejlerde ırka dayalı seçim yapılıp yapılmadığının soruşturulmadığını duyurdu.

Harvard Üniversitesi'nin sözcüsü Rachael Dane, okula öğrenci alımında "çeşitliliğin" esas olmaya devam edeceğini açıkladı:

"Çeşitliliğin bulunduğu bu toplumda lider olabilmek için, öğrencilerin değişik arka planlardan, terübelerden ve hayat görüşlerinden gelen kişilerle çalışabilmeyi öğrenmeleri gerekiyor.

Harvard, okula kabul sürecinde tüm başvuru sahiplerini, ABD Yüksek Mahkemesi'nin de belirlediği yasal standartlar dahilinde, birçok faktörü göz önüne alarak, tek bir insan olarak değerlendirir."

En fazla ABD Başkanı çıkaran okul

ABD Yüksek Mahkemesi, üniversite kabullerinde ırksal kotaların uygulanmasını yasaklamış ancak üniversitelerin ırk da dahil olmak üzere başvuru sahiplerinin her özelliğini süreçte değerlendirebileceğine hükmetmişti.

Harvard'dan, ülkenin diğer tüm seçkin üniversitelerinden daha fazla ABD Başkanı mezun oldu.

ABD Başkanı Barack Obama da üninversitenin hukuk bölümünden mezun olmuştu.