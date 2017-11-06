Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri
KAMPÜS
    Haberler >Kampüs>Harvard Profesörleri İstanbul'da

    Harvard Profesörleri İstanbul'da

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 11:17 | Son Güncelleme:

    Harvard Profesörleri Ranjay Gulati ve Ramon Casadesus-Masanell, 20 Kasım’da İstanbul’daki girişimcilerle dünya çapında verimli ve sürdürülebilir büyümenin sırlarını paylaşacak

    Girişimlerin dünya çapında büyümesi için yatırım yapan ve doğru bilgi ile buluşması için gereken platformu oluşturan ScaleX, 20 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşecek ScaleX Days 2017 kapsamında dünyaca ünlü Harvard Profesörleri Ranjay Gulati ve Ramon Casadesus-Masanell’i Türkiye’deki girişimcilerle buluşturuyor.

    Geçtiğimiz yıl gerçekleşen ScaleX Days’in ilkinde harika dönüşler aldıklarını ifade eden ScaleX Kurucusu Dilek Dayınlarlı, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji girişimlerinin küreselleşmesi ve inovasyonu hakkında özel deneyimlerin ve bilgilerin paylaşılacağı etkinliğe ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Girişimler için hızla büyürken ihtiyaç duyulan organizasyon yapısının kurulmasını masaya yatıracağız. Kurumlar içinse hızla büyüyen teknoloji şirketleri ile nasıl ilişkiler kurulması gerektiği ve girişimci mantığını anlamalarının yolunu açacağız” dedi.

    Sadece yatırım yaptığı şirketlere değil, Türkiye’den dünyaya açılmak ve doğru sermaye yatırımı ile büyümek isteyen girişimcileri, tecrübeli girişim sermayeleri, dünyaca ünlü profesörler ve başarılı girişimcilerle buluşturma misyonuyla yola çıkan ScaleX Days, bu yıl şirketlerde liderlik, strateji ve organizasyonel sorunlar uzmanı Profesör Ranjay Gulati (Bio) ve oyun teorisi ve strateji ile rekabetçi iş modelleri gibi konularda yüksek lisans dersleri veren Profesör Ramon Casadesus-Masanell’i konuk ediyor.

    20 Kasım’da Kolektif House Levent’te
    Dünyanın en önemli CEO’ları ve girişimcilerine özel dersler veren her iki profesör de küresel iş modelleri, dünyaya açılmak için doğru konumun seçilmesi, kaynak toplama ve büyüme gibi konu başlıklarında bilgiler aktaracak.

    20 Kasım Pazar günü Kolektif House Levent’te gerçekleşecek tüm gün sürecek etkinliğe kayıt yaptırmak isteyen girişimlerin başvurularını gerçekleştirmeleri ve onay sürecini tamamlamaları gerekiyor. Sınırlı sayıda katılımcının kabul edileceği ScaleX Days hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuruda bulunmak için https://www.scalexventures.com/events adresini kullanabilirsiniz.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri