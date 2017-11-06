Harvard Profesörleri İstanbul'da

Girişimlerin dünya çapında büyümesi için yatırım yapan ve doğru bilgi ile buluşması için gereken platformu oluşturan ScaleX, 20 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşecek ScaleX Days 2017 kapsamında dünyaca ünlü Harvard Profesörleri Ranjay Gulati ve Ramon Casadesus-Masanell’i Türkiye’deki girişimcilerle buluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen ScaleX Days’in ilkinde harika dönüşler aldıklarını ifade eden ScaleX Kurucusu Dilek Dayınlarlı, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji girişimlerinin küreselleşmesi ve inovasyonu hakkında özel deneyimlerin ve bilgilerin paylaşılacağı etkinliğe ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Girişimler için hızla büyürken ihtiyaç duyulan organizasyon yapısının kurulmasını masaya yatıracağız. Kurumlar içinse hızla büyüyen teknoloji şirketleri ile nasıl ilişkiler kurulması gerektiği ve girişimci mantığını anlamalarının yolunu açacağız” dedi.

Sadece yatırım yaptığı şirketlere değil, Türkiye’den dünyaya açılmak ve doğru sermaye yatırımı ile büyümek isteyen girişimcileri, tecrübeli girişim sermayeleri, dünyaca ünlü profesörler ve başarılı girişimcilerle buluşturma misyonuyla yola çıkan ScaleX Days, bu yıl şirketlerde liderlik, strateji ve organizasyonel sorunlar uzmanı Profesör Ranjay Gulati (Bio) ve oyun teorisi ve strateji ile rekabetçi iş modelleri gibi konularda yüksek lisans dersleri veren Profesör Ramon Casadesus-Masanell’i konuk ediyor.

20 Kasım’da Kolektif House Levent’te

Dünyanın en önemli CEO’ları ve girişimcilerine özel dersler veren her iki profesör de küresel iş modelleri, dünyaya açılmak için doğru konumun seçilmesi, kaynak toplama ve büyüme gibi konu başlıklarında bilgiler aktaracak.

20 Kasım Pazar günü Kolektif House Levent’te gerçekleşecek tüm gün sürecek etkinliğe kayıt yaptırmak isteyen girişimlerin başvurularını gerçekleştirmeleri ve onay sürecini tamamlamaları gerekiyor. Sınırlı sayıda katılımcının kabul edileceği ScaleX Days hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuruda bulunmak için https://www.scalexventures.com/events adresini kullanabilirsiniz.