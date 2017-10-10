Harun Tekin, Serdar Ateşer’in konuğu olacak

Anadolu yakasının alternatif müzik ve sanat merkezi olan DasDas müthiş ses ve ışık tasarımı ile sanatı şölene çeviriyor. 11 Ekim Çarşamba akşamı Serdar Ateşer, mor ve ötesi’nin yanında solo işleriyle de tanıdığımız sanatçı Harun Tekin’i konuk edecek. Konser de bir parçası ile yer alacak diğer isim ise Esra Kayıkçı.

Besteci ve yorumcu Serdar Ateşer, 1998 yılında yayınladığı ‘Avdet Seyri’ isimli albümle Türkiye alternatif müziğinde önemli bir tını bıraktı. Kendisinden sonra gelenlere yol gösteren ve zamanla daha çok tanınan albüm, o tarihten bu yana pop olmayan Türkçe sözlü, enstrümantal müzikle uğraşanlar için önem taşıyor. 1998 yapımı ‘Avdet Seyri’ Kalan’dan yayınlandığı yıl, bir ilk olarak hem CD hem de LP olarak çıktı.

Ateşer, ‘Mütareke Yılları’ ve ‘Avdet Seyri’ albümlerinin yanında, ‘Selamsız Bandosu’ ve ‘Filler ve Çimen’ filmlerinin müziklerine de imza attı. Sanatçı, uzun aralarla dolu olsa da süreklilik gösteren müzikal yolculuğu ve kendine özgü sound ve aranjman yaklaşımıyla meraklılarının sıkı takibinde olan bir isim. Yıllardır müzik piyasamızda arşivlik işleri ile ilgi çekiyor. Ateşer, kurucularından olduğu 80’lerin kült grubu Mozaik'ten bu yana çalışmalarına solo olarak devam ediyor.