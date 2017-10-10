Harun Tekin, Serdar Ateşer’in konuğu olacak

Anadolu yakasının alternatif müzik ve sanat merkezi olan DasDas müthiş ses ve ışık tasarımı ile sanatı şölene çeviriyor. 11 Ekim Çarşamba akşamı Serdar Ateşer, mor ve ötesi’nin yanında solo işleriyle de tanıdığımız sanatçı Harun Tekin’i konuk edecek. Konser de bir parçası ile yer alacak diğer isim ise Esra Kayıkçı.
Besteci ve yorumcu Serdar Ateşer, 1998 yılında yayınladığı ‘Avdet Seyri’ isimli albümle Türkiye alternatif müziğinde önemli bir tını bıraktı. Kendisinden sonra gelenlere yol gösteren ve zamanla daha çok tanınan albüm, o tarihten bu yana pop olmayan Türkçe sözlü, enstrümantal müzikle uğraşanlar için önem taşıyor. 1998 yapımı ‘Avdet Seyri’ Kalan’dan yayınlandığı yıl, bir ilk olarak hem CD hem de LP olarak çıktı.
Ateşer, ‘Mütareke Yılları’ ve ‘Avdet Seyri’ albümlerinin yanında, ‘Selamsız Bandosu’ ve ‘Filler ve Çimen’ filmlerinin müziklerine de imza attı. Sanatçı, uzun aralarla dolu olsa da süreklilik gösteren müzikal yolculuğu ve kendine özgü sound ve aranjman yaklaşımıyla meraklılarının sıkı takibinde olan bir isim. Yıllardır müzik piyasamızda arşivlik işleri ile ilgi çekiyor. Ateşer, kurucularından olduğu 80’lerin kült grubu Mozaik'ten bu yana çalışmalarına solo olarak devam ediyor.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün