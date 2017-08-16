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Harun Kolçak'ın hiçbir yerde yayınlanmayan bestesi bu albümde

Her biri kendi enstrümanlarının önde gelen isimleri olan kreatif müzisyenlerden oluşan What Da Funk grubu ilk stüdyo albümü 'WDF1' için müzik dünyasının önemli isimleri ile bir araya geldi.

Hürriyet Haber
16 Ağustos 2017 - 10:15:00

Müzisyen bir aileden gelen, babası ve kardeşi gibi saksafoncu olan, caz ve popüler müzik sahnesinin genç yeteneği Anıl Şallıel liderliğinde kurulan What Da Funk; her biri kendi enstrümanlarının önde gelen isimleri olan kreatif müzisyenlerden oluşuyor. 

HARUN KOLÇAK'IN SON BESTELERİNDEN  'İSTERSEN' DE BU ALBÜMDE! 

Grubun ilk stüdyo albümü 'WDF1' için müzik dünyasının önemli isimlerinden Harun Kolçak, İrem Derici, Gülçin Ergül, Ferman Akgül, Gökçe, İrfan Özata, Bedük, Simge Sağın, Buray, Can Gox bir araya gelerek eşsiz şarkıları grup ile beraber seslendirdi. Çok yakında kaybettiğimiz usta yorumcu Harun Kolçak'ın en son bestelerinden ve kaydettiği son şarkılardan biri olan 'İstersen' de bu albümde yeralıyor. 

2010'da kurulmuş olan grup, caz, funk ve soul tarzlarını harmanlayarak, sevilen efsane  şarkıları ve grubun kendi bestelerini grup üyeleri tarafından yapılan kendilerine has düzenlemeleri ve düet yaptıkları ünlü vokaller ile yorumlarken dinleyicisini eğlenceli bir partiye götürüyor. 

Harun Kolçakın hiçbir yerde yayınlanmayan bestesi bu albümde

What Da Funk Kadro: 

(Tenor Saksafon & Flüt: Anıl Şallıel, Alto & Soprano Saksafon: Batu Şallıel, Davul: Cengiz Tural, Bas Gitar: Deniz Beydili, Tuşlu Çalgılar: Koray Üsgülen, Elektrik Gitar: Tolga Şanlı, Vokaller: Ebu Yeniyol & Duygu Tarhan ve değerli konuklar)

Harun Kolçakın hiçbir yerde yayınlanmayan bestesi bu albümde

ŞARKI LİSTESİ: 


1. İstersen -  What Da Funk feat. Harun Kolçak (yeni beste: Harun Kolçak) 

2. Sana İhtiyacım Var - What Da Funk feat. İrem Derici (Mustafa Sandal bestesi) 

3. Mecbursun - What Da Funk feat. Gülçin Ergül (Sezen Aksu bestesi)

4. Yeter Ki - What Da Funk feat. Buray (Fikret Kızılok bestesi) 


5. Adem Olan Anlar - What Da Funk feat. Simge Sağın (Sezen Aksu bestesi) 

Harun Kolçakın hiçbir yerde yayınlanmayan bestesi bu albümde

6. Aman Yavaş Aheste - What Da Funk feat. Bedük (Barış Manço anısına) 

7. Dinleyiverin Gari - What Da Funk feat. Ferman Akgül

8. Seyyah Oldum - What Da Funk 

9. Sadece Senin Olmak İstedim - What Da Funk feat. Can Gox (Yavuz Çetin bestesi) 

10. Napardım - What Da Funk feat. Gökçe (Gökçe bestesi) 

11. Serseri Aşk - What Da Funk

12. Masal- What Da Funk feat. İrfan Özata

13. Olmuyor - What Da Funk

14. İyisin - What Da Funk feat. Gülçin Ergül (Zuhal Olcay ile sevilen) 

15. Kimliksizim - What Da Funk

 

Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 10:16:07
Etiketler: harun kolçak , what da funk , keyif
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