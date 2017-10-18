 Harun Kolçak’ı hiç unutmamak için 5 geçerli neden

1- Gir Kanıma şarkısı
1991 yılında çıkardığı Beni Affet albümünün en bilinen şarkısı Gir Kanıma ile popüler olan Kolçak, o dönemde ekranlarda her göründüğünde ilginç dans figürleri ile hepimizin dikkatinin çekmişti. Daha da etkileyici olanı ekranlardan evlerimize süzülen neşeydi. Harun Kolçak ile karşılaşıp da yüzünde gülümseme belirmeyen yoktur herhalde diye düşünüyoruz.
2- Uzun, kıvırcık saçları
Harun Kolçak denince akla ilk önce sallanıp duran sarı kıvırcık şaçlar gelir. Zaten Türk pop müziğinin o hızlı yükselişinin durduğunu Harun Kolçak’ın saçlarını kestirmesinden anlamıştık.
3- Müzisyenliği
Müzik hayatına Erkin Koray ile başlayan ve ardından Ferdi Özbeğen, Zülfü Livaneli, Nükhet Duru, Sezen Aksu gibi ünlü isimlerle çalışan Kolçak, kendi albümlerinde de Onno Tunç ve İskender Paydaş gibi müzisyenlerle çalıştı.
4- Mütevaziliği
Üst düzey bir müzisyen ve tanınmış bir insan olmasına rağmen küçük bir bar sahnesinde de çaldı, binlerce insanın önünde de. O sahnede her zaman yeteneği ve enerjisiyle tüm dinleyenlerine keyif vermek için çabaladı.
5- Yaşam felsefesi
Harun Kolçak, her zaman hayvanseverliği ve doğa tutkusu ile biliniyordu. İnsanları duyarlı hale getirmek için imkanı olduğu her anı kullanmaktan çekinmeyen sanatçı ayrıca aktif olarak meditasyon, parapsikoloji ve zen-budizm ile de ilgilenmekteydi.
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