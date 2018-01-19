Harry Potter: Hogwarts Gizemi (Hogwarts Mystery) geliyor!

Los Angeles’ta bulunan mobil oyun stüdyosu Jam City, bugün yaptığı bir açıklamayla geçtiğimiz ay duyurduğu yeni oyunu Harry Potter: Hogwarts Gizemi‘nin ilk trailer’ını gün yüzüne çıkardı ve oyunla ilgili yeni detayları paylaştı. Harry Potter: Hogwarts Gizemi, oyunseverlerin ve serinin hayranlarının kendi oyun içi karakterlerini yarattıktan sonra Hogwarts’ta öğrenci olabildikleri ilk oyun olma özelliğini taşıyor. Oyunda dilediklerince kişiselleştirebildikleri karakterlerini yaratacak olan oyuncular, Hogwarts’taki derslere katılacak, sihirli güçler elde edecek ve diğer oyuncularının desteğini ya da düşmanlığını kazanacak hamleler yaparak oyunun gidişatını değiştirecekler. Yapılan her seçim karakterin öğrencilik hayatını ve bir cadı ya da büyücü olma yolunda gösterdiği gelişimi etkileyecek. Harry Potter: Hogwarts Gizemi, Warner Bros. Interactive Entertainment bünyesinde yer alan ve J.K. Rowling’in yarattığı Harry Potter evrenine dair oyun deneyimleri sunmayı hedefleyen Portkey Games aracılığıyla yayınlanıyor.

Bu yıl bahar döneminde yayınlanması planlanan oyun, halen geliştirilmekte olan mevcut sürümüyle ilk kez 26-28 Ocak arasında Florida’daki Universal Stüdyolarında gerçekleştirilecek Harry Potter Kutlamalarında görücüye çıkacak. Etkinliğe katılacak olan serinin hayranları Jam City tarafından gerçekleştirilecek iki “kamera arkası” panelinde oyunun yapım aşamalarını keşfedecekler ve Harry Potter: Hogwarts Gizemi standına giderek oyunun resmi eşyalarından alma, şu anki sürümünün bir kısmını oynama, geliştiricilerle tanışma ve bir çok sürprizle karşılaşma fırsatı elde edecek.

“Harry Potter: Hogwarts Gizemi, büyü, arkadaşlık ve Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu’ndaki öğrencilik hayatına dayalı eğlenceli bir rol yapma deneyimi sunuyor,” diyen Jam City CEO’su Chris DeWolfe, sözlerini, “Serinin hayranlarına oyunumuzu ilk kez Harry Potter Kutlamalarında gösterecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Etkinliğe gelemeyenler üzülmesin; bahar aylarında oyunun tam sürümünü yayınlamak için canla başla çalışıyoruz. Çok yakında herkes Hogwarts’ın en iyi cadısı veya büyücüsü olmak için yarışabilecek ve okulun sayısız gizemini keşfedebilecek,” şeklinde tamamladı.

Oyun Harry Potter’ın doğumu ve Hogwarts’a ilk geldiği, Nymphadora Tonks ve Bill Weasley’in hala okulda öğrenci olduğu yıllarda geçiyor. Oyundaki karakter kişiselleştirme sistemi, avatarınız oyunda ilerleyip yeni sihirli güçler ve beceriler elde ettikçe görünüşünüzü de değiştirebilme olanağı sağlıyor. Hatta kendi evcil hayvanınıza bile sahip olabiliyorsunuz. Okula kayıt olurken 4 binadan birine girecek ve büyü dersleriyle, etkinliklerine katılacaksınız. Karşılaşacağınız esrarlı olayları çözmek, çıkacağınız maceralarda yenilmez olmak ve görevleri bitirmek istiyorsanız derslerinizde başarılı olmak ve yeteneklerinizi geliştirmek zorundasınız. Yetenekleriniz geliştikçe yeni bölgeler, büyüler ve sihirli yetenekler keşfedeceksiniz.

Harry Potter: Hogwarts Gizemi hem takip edeceğiniz bir ana quest’e hem de daha küçük hikayelere sahip. Oyundaki tüm seçimler açılacak yeni quest’leri, oyunun gidişatını ve diğer karakterlerin size yaklaşımını etkiliyor. Büyük ölçüde alınan kararlara göre şekillenen yapısı sayesinde oyun, Harry Potter hayranlarına kendi özgün hikayelerinin kahramanı olma şansı tanımakta.