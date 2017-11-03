Harry Potter 20 yaşında

Zorlu PSM, tüm dünyada fenomen olan Harry Potter serisinin 20’nci yılını bir dizi etkinlikle kutluyor. Movies in Concert kapsamında bu akşam (20.30) ve yarın (19.30) ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı’ filmi dev ekrana yansırken Benjamin Pope’un yönetimindeki Orkestra İstanbul, filmin müziklerini canlı icra edecek. 4 Kasım Cumartesi saat 14.00’te ise çocuk kitapları yazarları Özlem Özyurt ve Nermin Ferhan Karamuti’nin katılımıyla ‘Harry Potter Olmak: Yaratıcı Yazarlık ve Kitap Tasarım Atölyesi’ düzenlenecek. Aynı gün saat 16.00’da serinin çevirmenleri Sevin Okyay ve Kutlukhan Kutlu ile ‘Harry Potter’ın Edebiyattaki ve Mitolojideki Akrabaları’ başlıklı bir söyleşi, saat 16.30’da ise eğitmen Çiğdem Odabaşı liderliğinde ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı Yaratıcı Okuma Atölyesi’ gerçekleştirilecek.