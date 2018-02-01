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    Harran şehidini uğurladı

    DHA
    01.02.2018 - 23:02 | Son Güncelleme:

    AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın (22) cenazesi memleketi Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde toprağa verildi.

    Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Ağrı'daki törenin ardından askeri araçla Demirli Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Annesi Fatma, babası İsmail Aydar ile eşi ve yakınları şehidin tabutuna sarılarak ağladı. Şehidin cenazesi namazın ardından omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde aile mezarlığına getirildi. Bu sırada “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, "Kahrolsun PKK" sloganları atıldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Şehitlerimizden aldığımız cesaret ve kahramanlıkla bunların topunun karşısında Arap'ı, Kürt'ü ve Türk'ü ile kardeşliğimizi daha da sağlamlaştırarak bunlara hak ettiği cezayı vereceğiz" diye konuştu. Şehidin cenazesi aile mezarlığında defnedildi.

    Etiketler: Şehit , Harran , gazetehaberleri , son dakika
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