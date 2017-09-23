Harp Okulları Yönetmeliği'nde değişiklik

"Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle Harp Okulları Yönetmeliği'ne geçici madde eklendi.

Buna göre, harp okullarına sadece yatay geçişle alınan öğrenciler için geçerli olmak üzere, öğrencilerin hangi sınıftan itibaren ve hangi eğitim sistemine göre eğitim alacağının belirlenmesi, uygulanacak eğitim ve öğretime ilişkin konuların tespit edilmesi ile yatay geçişe ilişkin hususlarda kararlar alınması konusunda Yükseköğretim Kanunu ve ilgili alt mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla harp okulları bünyesinde oluşturulan "eğitim ve öğretim yüksek kurulları" yetkili olacak.

Kurul kararları, Milli Savunma Üniversitesi onayıyla yürürlüğe girecek.