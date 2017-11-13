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    Hariri’den istifasını geri çekme sinyali

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 23:14 | Son Güncelleme:

    LÜBNAN’ın istifa eden Başbakanı Saad Hariri, önceki akşam verdiği TV röportajında, ülkesine ‘yakında dönebileceğini’ ve ‘istifasını geri çekebileceğini’ ifade etti.

    Hariri, Hizbullah’ın Yemen’deki gibi bölgesel çatışmalardan uzak durmaya razı olması halinde istifa etmekten vazgeçebileceğini kaydetti. Lübnan’da Hizbullah’ın siyaset yapmasına karşı olmadığını belirten Hariri, “Ancak bu düşüncem, Hizbullah’ın ülkeyi mahvetmesine izin vermek anlamına gelmez. Ülkemizdeki bazı yanlışları düzeltmeliyiz ve bağımsız bir politika yürütmeliyiz. ABD yaptırımlarının yanı sıra bir de neden Arap ülkelerinin yaptırımları ile yüzleşelim” ifadelerini kullandı.

    Hariri’nin açıklamaları, onun Suudi Arabistan’da zorla tutulduğu imasında bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’den olumlu karşılık buldu. Avn, Twitter’dan “Döndüğü zaman çözülmesi gereken durumlar, konular ve meselelerle ilgili onu (Hariri’yi) dinleyeceğiz” diye yazdı.
    m İran Dışişleri Sözcüsü Bahram Kasemi, “Hariri’nin açıklamaları, onun Lübnan’a dönüş ihtimaline dair küçük bir umut verdi. İran, Lübnan’ın iç işlerine karışmaz” açıklamasında bulundu. Arap Birliği de önümüzdeki pazar günü, Suudi Arabistan’ın isteği üzerine İran’ın bölgedeki ihlallerine ilişkin olağanüstü bir toplantı yapacaklarını açıkladı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Saad Hariri
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