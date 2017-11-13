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    Hariri’den ilk yanıt: Özgürüm

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 00:29 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan’da alıkonulduğu iddia edilen Lübnan Başbakanı Hariri, istifa kararının ardından ilk röportajını verdi. Hariri, “Özgürüm” dedi ve “yakında ülkesine döneceğini” söyledi.

    Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan açıkladığı istifa kararının ardından ilk mülakatını verdi. 2005’te suikasta kurban giden babası Refik Hariri tarafından kurulan Future TV’ye röportaj veren Hariri, Suudi Arabistan’da alıkonulduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, “özgür olduğunu” söyledi.

    ‘YARIN İSTESEM GİDERİM’

    Riyad’dan verdiği röportajda Hariri, “Burada özgürüm. Yarın istesem, seyahat edebilirim” dedi. Lübnan Başbakanı, “gerekli anayasal prosedürü başlatmak için kısa süre içinde Lübnan’a döneceğini” açıkladı. İstifasını normal bir şekilde duyurmadığının bilincinde olduğunu ifade eden Hariri, kendisini korumak için görevinden ayrıldığını belirterek, ülkesine “olumlu bir şok” yaşatmak istediğini aktardı.

    ‘VELİAHT PRENS KARDEŞİM GİBİ’

    Hariri Lübnan’da koalisyon ortağı olan Hizbullah’ın bölgesel çatışmalardan çekilmesi şartıyla istifasını geri çekebileceğini de sözlerine ekledi.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyen Hariri, “Onu kardeşim gibi görüyorum, o da beni kardeşi gibi görüyor. Müthiş ve özel bir ilişkimiz var” dedi.

    Hariri’den ilk yanıt: Özgürüm

    ‘KARARI ŞÜPHELİ’

    Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Hariri’nin hareket özgürlüğünün kısıtlandığını ifade etti. Avn’ın ofisinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu şartlar, Hariri’nin almış olabileceği, alabileceği ya da ona atfedilen kararları şüpheli hale getiriyor ve bunlar kendi inisiyatifiyle aldığı kararlar olarak görülemez.” Suudi Arabistan vatandaşlığı da bulunan Hariri’nin istifasını resmi olarak kabul etmeyen Avn, Başbakan’la kişisel olarak görüşmek istediğini söyledi. Avn’ın sözleri, Hariri’nin konuya ilişkin röportaj vereceği yönündeki haberlerin hemen öncesinde gelmişti.

    Hariri’den ilk yanıt: ÖzgürümHARİRİ’YE DESTEK MARATONU

    Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bu yıl 15’incisi düzenlenen maraton, tartışmalı koşullarda Suudi Arabistan’da istifasını açıklayan ve hâlâ ülkesine dönmeyen Başbakan Saad Hariri’ye destek gösterisine dönüştü. Hariri, bu maratonun düzenli katılımcılarından biriydi ve organizasyonun uluslararası çapta tanınması için ciddi çaba göstermişti. 42.2 kilometrelik maratona katılan binlerce kişi, Hariri’ye “ülkeye dön” çağrısı yaptı. “Senin için koşuyorum,” “Seni bekliyoruz”, “Başbakanımızı geri istiyoruz” yazılı tişörtler giydi, pankartlar taşıdı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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