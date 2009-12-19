Harikasın Bursaspor

Herkes Beşiktaş’ın malübiyetine yorumlar yapıyor,fakat kimse Bursaspor’un galibiyetini konuşmuyor. Aslanlar gibi mücadele edip 3 puanı 3 golle almayı başardı. Birde, Sercan’ın kendisine yakışmayan vuruşları da olmasaydı ve bu pozisyonları iyi değerlendirip gol yapabilseydi maçın seyri çok değişecek ve Beşiktaş gol bulamayacaktı. Bazı yorumcular “bu sahada futbol oynanır mı, neden federasyon maçı iptal etmedi” gibi söylevleri oldu. Ben de onlara daha kötü şartlarda futbol oynayıp bir gün bir profesyonel takımda oynama hayalleri ile dolu genç futbolcu kardeşlerimizin amatör maçları seyretmelerini öneriyorum. Gelin görün ki sahada sadece su göllerimi var, hayır. O genç kardeşlerimiz hem göl olmuş sahalarda hem de, onun çamuruyla yoğrulmaya çalışıyorlar. Oynanır kardeşim oynanır. Bunu Bursaspor gösterdi bizlere o sahada nasıl futbol oynanacağını. Beşiktaş mı göremedi. Bırakın bu işleri. Kadir Esaspehlivan yazıyor

Ali Tandoğan’a yapılan çirkin tezahüratları çok acı verici ve utandırıcı buldum. Ekmek parası için mücadele eden insanların emeğine küfür etmektir bu. Başka bir açıklaması yok. Ne yapsaydı yani kendi kalesine gol atıp ekmek yediği kapıya tekmek mi vursaydı. Yok böyle bir şey. Çok ayıp. Bu satırlardan Büyük Beşiktaş seyircisini defalarca taktir edip teşekkür ettim. Ama bugün bunu söyleyemiyorum. Ali Tandoğan’ın yerinde kim olsa aynı şeyleri yapardı. Ben bir futbol antrenörü olarakşahsım adına onu kutluyorum. Ve.