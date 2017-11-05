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    ‘Harem’iyle Berlin’de

    Hürriyet Haber
    05.11.2017 - 21:58 | Son Güncelleme:

    Ressam Bedri Baykam’ın ‘Bir Haremim Olsun İsterdim / I Wish I Had a Harem’ isimli kişisel sergisi, 27 Ekim’de Berlin’de bulunan Galeri Kuchling’de açıldı.

    15 Aralık’a kadar izlenebilecek olan serginin başlığı, Baykam’ın şu anda İstanbul Modern koleksiyonunda bulunan 1987 tarihli, aynı ismi taşıyan eserinden yola çıkarak seçildi. Daha önce Berlin’de iki kişisel sergisi düzenlenen Baykam’ın eserleri bugüne kadar New York, California, Paris, Cannes, Monaco, Londra, Düsseldorf, Münih ve dünyanın çeşitli yerlerinde sergilendi. Baykam’ın sanatı hakkında çeşitli ülkelerin önde gelen eleştirmenleri tarafından yazılan toplam 62 makalenin yer aldığı, 556 sayfadan oluşan ‘Bedri Baykam as Seen by the Critics’ kitabının uluslararası tanıtımı sergiye paralel olarak gerçekleşti. Aynı kitabın Türkçe basımı ‘Eleştirmenlerin Kaleminden Bedri Baykam’ geçtiğimiz sene mart ayında Piramid Yayıncılık tarafından piyasaya sürülmüştü.

    Etiketler: Ressam Bedri Baykam , gazetehaberleri
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