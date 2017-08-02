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    ‘Harem-i Şerif’e hiçbir yasak kabul edilemez’

    İpek YEZDANİ
    02 Ağustos 2017 - 01:15Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 01:15

    Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylara ilişkin Türkiye’nin çağrısı üzerine İstanbul’da olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısının açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Harem-i Şerif’e ilişkin Filistin halkının sergilediği dirayetin her türlü takdirin üstünde olduğunu söyledi. Harem-i Şerif’te yaşananların tekrarlanmamasını dileyen Çavuşoğlu, “Tahriklere karşı hep birlikte çok dikkatli olmamız lazım. Harem-i Şerif’e yaş sınırları dahil hiçbir yasak ve sınırlama kabul edilemez. İTT olarak bunun hep birlikte takipçisi olacağız” diye konuştu.

    ‘AKLISELİM ADIMI’

    Çavuşoğlu, Harem-i Şerif’in 3 gün kapatıldığını, ezan dahi okutulmadığını, açıldığında ise Müslümanların önüne bariyerler kurulduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: “Neticede, İsrail aklıselim yönünde bir adım attı. Temennimiz, İsrail’in bundan sonra Müslümanların Kudüs ve Harem-i Şerif’le ilgili hassasiyetlerini tam olarak dikkate alan bir tutum içine girmesidir.”

    “İmkânı olan tüm kardeşlerimiz Kudüs’ü ziyaret etsinler” diye konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Bu haksızlığa dur demek isteyen herkesi, Filistin devletini tanımaya davet ediyoruz. 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti en kısa sürede hayata geçmelidir” ifadelerini kullandı.

    ERDOĞAN’A DESTEK, İSRAİL’E KINAMA

    Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki de Türkiye’ye gösterdiği çalışmalar ve çabalar için teşekkür ederek, “Bu toplantı Türkiye’nin Kudüs ve Filistin’e verdiği önemi göstermektedir” dedi. Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride ise “Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylarda İsrail tarafından gazetecilerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasını kınıyoruz” denildi. Bildiride, Mescid-i Aksa krizinde desteklerinden dolayı Türkiye, Ürdün, Suudi Arabistan ve Fas’a teşekkür edildi, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Temmuz’da İİT Zirve Dönem Başkanı olarak yaptığı açıklamadan dolayı memnuniyet duyulduğu belirtildi. Erdoğan, 22 Temmuz’da yaptığı konuşmada İsrail’in ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalarının kabul edilemeyeceğini belirtmiş, Mescid-i Aksa girişindeki metal dedektörlerin kaldırılmasını istemiş ve uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırmıştı.

    İSTANBUL’DA FİLİSTİN BAŞKONSOLOSLUĞU AÇILDI

    Bakan Çavuşoğlu, Filistin’in İstanbul Başkonsolosluğu’nun Eyüp’teki açılış törenine katıldı. Törende Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de hazır bulundu.

    Etiketler: gazetehaberleri , filistin , israil
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