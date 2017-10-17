Hareketli gün

EŞYALARINI TOPLADI

Gökçek’in hem Dikmen’de ikamet ettiği başkanlık konutundaki hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki makam odasındaki kişisel eşyalarını topladığı belirtildi. Gün boyu Gökçek’le ilgili hareketlilik sürerken parti kanadından ve Gökçek tarafından herhangi bir açıklama olmadı. Melih Gökçek sık olarak kullandığı kişisel Twitter hesabından da 13 Ekim’den bu yana herhangi bir paylaşım yapmadı.

BELEDİYE ÖNÜNDE POLİS

Başkentte Gökçek’in istifa edeceği söylentileri dolaşırken Ankara Büyükşehir Belediyesi binası önündeki TOMA ve polisler de dikkat çekti. Sosyal medyadaki paylaşımlarla farklı iddialar ortaya atılırken polislerin belediye önündeki bir eylem için geldikleri anlaşıldı. Dikmen Vadisi’nde devam eden kentsel dönüşüm projesini protesto eden bir grup belediye önünde açıklama yaptı. Polislerin de bu eylem için belediye önüne geldiği belirtildi.