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    Hareketli gün

    Murat YILMAZ /ANKARA
    17.10.2017 - 02:06 | Son Güncelleme:

    AK Parti yönetimince istifası istendiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili dün başkent kulislerinde büyük hareketlilik yaşandı. Gökçek öğle saatlerinde İstanbul’dan Ankara’ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Esenboğa’da ayaküstü sohbet etti. Erdoğan’la Gökçek arasında özel bir görüşme olmadığı bildirildi.

    EŞYALARINI TOPLADI

    Gökçek’in hem Dikmen’de ikamet ettiği başkanlık konutundaki hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki makam odasındaki kişisel eşyalarını topladığı belirtildi. Gün boyu Gökçek’le ilgili hareketlilik sürerken parti kanadından ve Gökçek tarafından herhangi bir açıklama olmadı. Melih Gökçek sık olarak kullandığı kişisel Twitter hesabından da 13 Ekim’den bu yana herhangi bir paylaşım yapmadı.

    BELEDİYE ÖNÜNDE POLİS

    Başkentte Gökçek’in istifa edeceği söylentileri dolaşırken Ankara Büyükşehir Belediyesi binası önündeki TOMA ve polisler de dikkat çekti. Sosyal medyadaki paylaşımlarla farklı iddialar ortaya atılırken polislerin belediye önündeki bir eylem için geldikleri anlaşıldı. Dikmen Vadisi’nde devam eden kentsel dönüşüm projesini protesto eden bir grup belediye önünde açıklama yaptı. Polislerin de bu eylem için belediye önüne geldiği belirtildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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