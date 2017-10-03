1. sınıf öğrencisinin çantasından çıktı, şoke etti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi Kazım Karabekir İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi İ.D.'nin okul çantasında, bir adet kuru sıkı tabanca bulundu. Öğrencinin hal ve hareketlerinden şüphelenerek silahı bulan ve ismi açıklanmayan öğretmen, silahı ve öğrenciyi okul müdürüne götürdü.

Okul idarecileri tarafından polise haber verilmesi üzerine öğrenci İ.D.'nin velisi de okula çağrıldı. Okula gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından silaha el koyarken, İ.D ve babasını yasal işlem yapmak üzere 25 Aralık Polis Merkezi'ne götürdü.

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