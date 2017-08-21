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    Hareket ve Oyun Laboratuvarı’ndan yeni atölye

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 11:54Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 11:54

    Jacques Lecoq pedagojisini temel alarak kurulan Hareket ve Oyun Laboratuvarı’nın, 2017-2018 sezonu başvuruları başladı.

    Laboratuvarda, fiziksel tiyatronun iki ana unsuru olan hareket ve oyun üzerine iki dönemden oluşan bir eğitim verilecek. Bedensel hazırlığı içeren birinci dönemde nötr maske, eylem dinamikleri, hayvandan insana yolculuk ve maddelerin dinamiği gibi konular işlenecek. İkinci dönemde ise melodram, comedia, tragedya gibi stiller ana temayı oluşturacak. Amatör veya profesyonel oyunculardan, yazarlara, performans sanatlara ilgi duyanlar da dahil olmak üzere geniş bir katılımcı kitlesini hedefleyen eğitim, hareket nerede biter, nerede başlar, maddenin yaşadığı trajik dönüşümler nelerdir gibi soruların cevaplarını da içeriyor.

    Etiketler: kitap sanat , Tiyatro , Hareket ve Oyun Laboratuvarı
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