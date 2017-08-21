Hareket ve Oyun Laboratuvarı’ndan yeni atölye

Laboratuvarda, fiziksel tiyatronun iki ana unsuru olan hareket ve oyun üzerine iki dönemden oluşan bir eğitim verilecek. Bedensel hazırlığı içeren birinci dönemde nötr maske, eylem dinamikleri, hayvandan insana yolculuk ve maddelerin dinamiği gibi konular işlenecek. İkinci dönemde ise melodram, comedia, tragedya gibi stiller ana temayı oluşturacak. Amatör veya profesyonel oyunculardan, yazarlara, performans sanatlara ilgi duyanlar da dahil olmak üzere geniş bir katılımcı kitlesini hedefleyen eğitim, hareket nerede biter, nerede başlar, maddenin yaşadığı trajik dönüşümler nelerdir gibi soruların cevaplarını da içeriyor.