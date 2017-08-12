Hareket çok bereket az

TURİZM sektörünün güçlü sivil toplum kuruluşlarından Turizm Yatırımcıları Derneği’nin yeni başkanı Oya Narin, turizm sektörü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 4 ay önce TYD’nin başkanlık koltuğuna oturan Narin, turizm sektöründen değişimi sağlayacak olan bir plan hazırladıklarını, bu planı yakın zamanda Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a sunacaklarını açıkladı.

2016’da en zor yıllarından birini geçiren turizm sektörünün 2017’de toparlanmaya başladığını ancak bir daha bu durumun yaşanmaması için yapılması gerekenler olduğunu ifade eden Narin, “Ülkenin önceliği geçen yıldan bu yana turizm olamadı. Önce ciddi bir referandum süreci yaşandı ülkede. Hükümet ve siyasetin öncelikleri farklıydı. Ancak biz hazırlığımızı yaptık. Sonrasında görüşlerimizi onlara aktardık” dedi.

YAPISAL KRİZİ OLMAMALI

TYD’nin 30 yıl önce turizm hamlesi ile birlikte kurulduğunu, 150’den fazla üyesi bulunduğunu, 25 milyar dolarlık bir yatırım portföyü olduğunu söyleyen Oya Narin, “Marinalar, havalimanları, limanlar gibi birçok kolda aktifiz. Koç, Doğuş, Limak gibi Türkiye’nin büyük firmaları üyelerimiz arasında. Turizmin büyümesinde üyelerimizin çok büyük katkısı var. TYD turizmde çok önemli bir konuma sahip”dedi.

2016’da turizmde yaşanan gerileme hakkında da değerlendirmelerde bulunan Oya Narin, “2016’da dip noktasıydı. 2017’de ise bir büyüme varmış gibi gözüküyor. Ancak gelirlerde büyük düşüş yaşanıyor. Bunu sene sonunda çok daha fazla hissedeceğiz. Bu kriz geçici bir krizden yapısal bir krize dönüşmemeli. Bunun için çalışmalıyız. 2017 bizim açımızdan bir geçiş yılı. Ancak bunun yanında süratle tedbirlerin alındığı bir yıl olmalı. 2019-2020’de tekrar eski günlerimizi yakalamak için bir ivme yakalamalıyız. Hareketi olan ancak bereketi az olan bir yıl yaşıyoruz. En önemlisi bu yıl hepmizin hükümet, bakanlıklar ve STK’lar olarak ortak akıl üretmek zorunda olduğumuz bir yıldayız. Yeni turizm dönüşümünü hazırlamalıyız” dedi.

EKİM AYINDA ÇALIŞTAY

Bu yılın ekim ayında bir turizm çalıştayı yapılacağı bilgisini veren Oya Narin, “Bu çalıştaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Burada temel kararlarının alınıp, turizmde reformu, dönüşümü sağlamalıyız. İspanya’nın 2012’de yaptığını biz de yapmalıyız. Bu modeli Türkiye’ye uyarlayıp, harekete geçmememiz gerekiyor. Türkiye’nin 4-5 milyon turist getirdiği dönemde yazılan kanunla yönetiliyoruz. Ancak bu artık ihtiyaçları karşılamıyor. Koordinasyonda sıkıntı yaratan problemler var. Dünya turizmi süratle büyüyor. Buradan geri kalmamalıyız” diye konuştu.

TURİZMDE HEDEF 2020

TYD olarak bir hazırlık içinde olduklarını anlatan Oya Narin sözlerini şöyle sürdürdü: “Turizmde dönüşüm programı olmalı. Bu program ile 2020’de turizmde eski rakamları yakalamayı amaçlıyoruz. Türkiye genelinde turizm yönetim planı olması gerekiyor. Algı yönetimi bu işin en önemli ayaklarından biri. Destinasyon yönetimi, yatak arzının kontrollü olması, daha fazla katma değer yaratacak çeşitlendirmeye gidilmesi gibi bir plandan bahsediyoruz. İspanya bunu 2012’de yine zirvedeyken yaptı. Devletin bütün kurumları iç içe çalışması gereken bir sektördeyiz. Daha dinamik ve daha hızlı düzen getirmek üzere bir program hazırlıyoruz. Bu bir öneri olacak. Ancak önerimizin kabul göreceğini düşünüyoruz. Yeni bir koordinasyona ihtiyaç var. STK’lar arasında bir üst akıl oluşturulmalı. Yeniden turizm yönetim biçiminin ortaya konması gerekiyor.”

OTELLER KIŞIN DAHA ÇOK ÇALIŞMALI

OTELLERİN 180 gün çalışması yerine bunu bütün yıla yayması için çalışma yapılması gerektiğine dikkat çeken Oya Narin, “Kapasite kullanımını arttıracak tedbirlerle, milli ekonomiye daha yararlı olunabilir. Sürdürülebilir turizme doğru ilerlenmeli. Bunun yanında projelerde farklılaşma sağlanmalı. Karma projeler ortaya çıkmalı. Hem rezidans hem otelin içinde olduğu yerler yapılmalı. Böyle düşük sezonlarda da insanların turizm bölgelerine gitmesi sağlanmalı. İspanya’ya yılın ilk 3 ayında 15 milyon turist gitti. Çünkü orada evleri var. Bizim de yabancılara daha fazla konut edindirmemiz gerekiyor. Kış aylarında yaşamı uzatmalıyız” dedi.

3 SENELİK TURİZM KAYBI 30 MİLYAR DOLARI BULUR

BU sene geçen sene birlikte hesap edildiğinde turizmde yaşanan gelir kaybının 22 milyar doları bulabileceğinin altını çizen Oya Narin, konu ile ilgili şunları söyledi: “Gelecek yılda 8 milyar dolar kayıp olursa 3 yıllık kayıp 30 milyar doları bulacak. Bu yüzden sistemin ayakta durması gerekiyor. Sektör finansman açısından dar boğazda. Bu anlamda KGF modeli çok faydalı oldu. Turizme özgü bir KGF modeli geliştirerek turizmin ayakta durması sağlanmalı. Türkiye’nin yanlış algısını düzeltecek adımlar atılmalı. Türkiye’de refah içinde bir yaşam var. Ancak yurtdışında algımız kötü. Bir de turizmin ihracatçı sayılması önemli. İhracatçıya verilen destekler bize de verilmeli. Fiyatlarımız çok fazla düştü. Şu anda Türkiye ‘no name’ bir turizm ülkesi konumunda. Bu yüzden uluslararası yatırımcıları ülkemize çekmeliyiz. Ayrıca Türk markalarının yurtdışında yayılması gerekiyor. Türkiye neden bir Sheraton ya da bir Marriot gibi bir marka çıkarmasın.”

36 milyon: 2015’te Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı

25 milyon: 2016’da Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı

14 milyon: 2015’in ilk 6 ayında Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı

10 milyon: 2016’nın ilk 6 ayında Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı

12 milyon: 2017’nin ilk 6 ayında Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı