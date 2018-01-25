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    Harekâtın gözü

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 01:18 | Son Güncelleme:

    ‘Zeytin Dalı’ harekâtına ilişkin bilgilerin anlık olarak paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, operasyon saniye saniye takip ediliyor. ‘Zeytin Dalı’ harekâtı başta olmak üzere Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgiler bu ‘ortak merkez’de toplanıyor.

    Harekâtın gözüGECE GÜNDÜZ 155 KİŞİ ÇALIŞIYOR

    Gece ve gündüz vardiyalı olarak 155 kişinin çalıştığı merkeze sahadaki unsurlardan ulaşan kritik bilgiler, burada görev yapan Başbakanlık dahil tüm bakanlıklar ve güvenlik birimlerinin temsilcileri tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a aktarılıyor. Harekâta ilişkin operasyon görüntüleri ve İHA’ların aldığı görüntüler, merkezdeki dev ekranlardan canlı izlenebiliyor. 2 bin 200 metrekareden oluşan merkezde, ‘Harita Odası’, ‘Büyük Kriz Merkezi’, ‘Küçük Kriz Merkezi’ ve ‘Özel Görüşme Odası’ olmak üzere 4 ana bölüm bulunuyor. Merkezde kurulu Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na ait video konferans sistemiyle valiler, il jandarma komutanları, emniyet müdürleri, güvenlik birimleri ve sınırdaki birlik komutanlarıyla görüşmeler gerçekleştiriliyor.

    Harekâtın gözü

    Telsiz telefonlar, uydu telefonları ve kriptolu telefonlar başta olmak üzere son teknoloji ürünü haberleşme araçlarının bulunduğu merkezde, güvenlik birimlerinin bilgi akışını sağlayan ‘elektronik akış sistemi’ de yer alıyor. Merkez, 2015’te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne dayanılarak kuruldu. Merkezde yürütülen faaliyetlerle, Türkiye’de ve dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik, askeri, sağlık, güvenlik ve benzeri alanlara ilişkin tüm gelişmelerin ‘sürekli izlenmesi’, ‘analiz edilmesi’ ve ‘değerlendirilmesi’ planlandı. Böylelikle süreçlerin sorunsuz yönetilmesi amaçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezle ilgili "Tüm Türkiye’yi bu merkezden izleriz. Zaman zaman ben hemen çat kapı yaparım" demişti.

    Etiketler: afrin , gazetehaberleri , zeytin dalı
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