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    Harekât merkezinde asılı olan yazı!

    Hasan ERŞAN / DHA
    19.02.2018 - 09:17 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Zeytin Dalı harekât merkezlerinden birinde operasyonları denetleyip komutanlardan bilgi alırken ekibin kapıya yazdığı "Bu Takım Bu Maçı Alır" yazısı dikkat çekti.

    GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte pazar günü Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı harekâtında görevli çeşitli birlik ve tugay karargâhlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

    Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı harekâtı hakkında bilgi aldı.

    HAREKÂT MERKEZİNDE 'BU TAKIM BU MAÇI ALIR' YAZISI

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın  Zeytin Dalı harekât merkezlerinden birinde operasyonları denetleyip komutanlardan bilgi alırken  ekibin kapıya yazdığı "Bu Takım Bu Maçı Alır" yazısı ise dikkat çekti.

    Zeytin Dalı operasyonuna katılan Mehmetçik, moral-motivasyon için atılan bombaların üzerine şehitlerimizin ve tanınan kişilerin isimlerini yazıyor ve operasyonun başlamasından bu yana sosyal medyada geniş yer buluyor. 

    Harekât merkezinde asılı olan yazı

    Etiketler: Genelkurmay , Zeytin Dalı , harekat merkezi , son dakika
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