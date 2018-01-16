Harekât her an başlayabilir... "Doğmadan boğarız"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde 30 bin kişilik terör örgütü YPG ordusu kuracağına ilişkin açıklamasına karşı, “Amerika ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusunu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen bu terör ordusunu doğmadan boğmaktır” dedi. Amerikan yönetimine “Terör örgütlerinin üslerindeki bayrakları siz kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım” diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kazan Soda Elektrik Fabrikası’nın açılış töreninde şunları söyledi:

ARI KOVANINA ÇOMAK SOKUYORUZ

“Uluslararası siyasetle uluslararası ekonominin madalyonun iki yüzü gibi birbiriyle yakın ilişkisini göz önüne aldığımızda, her iki alanda da adeta arı kovanına çomak soktuğumuzu görüyoruz. Suriye’de, Irak’ta, tüm Kuzey Afrika hattında ve Avrupa’da yaşanan hadiselerin hiçbiri bu fotoğraftan bağımsız değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler.

KIÇI KİRLİ BAZILARI TEHDİT SALLIYOR

Şimdi affedersin, kıçı kirli bazıları Suriye’de kalkıp bize sınırda tehdit sallıyor. Oradan bize tehdit sallamak suretiyle Türkiye’yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar. PYD imiş, öbür tarafta YPG imiş, öbür tarafta DEAŞ imiş, topunuz gelin. Ne olursanız olun tepenize bineceğiz. Şu anda zaten obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Biz bu terör örgütlerinin ortadan kalkması tavsiyesini kendilerine verdik. ‘DEAŞ denilen terör örgütünü bir başka terör örgütüyle yok etmeye çalışmanızı asla kabul etmiyoruz’ dedik. Eğer biz stratejik ortaksak bu işi bizimle beraber yapmak durumundasınız. Ondan sonra dünyaya, ‘Biz teröre karşıyız’ yalanını söyleyemezsiniz. Bizim dediğimiz noktaya da gelecekler. Biz kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz. Şu anda da operasyonlar zaten devam ediyor.

TERÖR ORDUSU KURMAKTA ISRAR EDİYOR

Müttefikimiz dediğimiz bir ülke tüm itirazlarımıza, ikazlarımıza, iyi niyetli telkinlerimize rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye’den başka bir hedefi olabilir mi? Amerika’nın artık kelime oyunlarından vazgeçerek niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız.

ÜNİFORMADAKİ İŞARETLERİNİZİ ALIN

Şimdi artık Amerika ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusunu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Nedir? Orada 30 bin kişilik bir terör ordusu kurmuş. Onlara şu an itibarıyla 4 bin 800 TIR dolusu silah göndermiş. Ne gönderirsen gönder. O 30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da kusura bakma, rezil rüsva olacaksın. Tüm müttefiklerimize, dostlarımıza söylediğimiz şudur; teröristlerle aramızda durmayın. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütlerinin üslerindeki bayrakları siz kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım.

HAREKÂT HER AN BAŞLAYABİLİR

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah’ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Harekât her an başlayabilir. Ardından da sıra diğer bölgelere gelecektir. Sınırlarımız boyunca değil 30 bin, tek bir terörist dahi bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecektir. Amerikalıların sırtını sıvazladıkları teröristleri tanımadıkları anlaşılıyor. Kendilerine söyledim. Bak yanlış yapıyorsunuz. Bu adamların cinsini, cibilliyetini biz iyi biliriz. Eğer biz stratejik ortağınız isek bize güvenin. Eğer Rakka’ya ordu gönderilecekse biz bir tugay da iki tugay da göndeririz. Siz bizimle hareket edin. Yanlış yapıyorsunuz. ‘Bizim generallerimiz bize böyle söylediler’ dediler. Ben de kendilerine, ‘Sizin generalleriniz yanlış anlatıyor, benim generallerim doğru anlatıyor’ dedim.

KALLEŞLER ORDUSU

Burada yanlış yapıyorsunuz, yanlış yola giriyorsunuz. Biz onları çok iyi tanıyoruz. Biz bunların nasıl kalleş, nasıl ikiyüzlü olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur, bu böyle biline. İki gün sonra başları dara düştüğünde oradaki Amerikan askerlerine ilk silah doğrultacak olan işte bu 30 bin kişilik teröristlerdir. Ama o zaman iş işten geçmiş olacak. İşlerine gelmediğinde onları şantaj malzemesi olarak kullanmaya başlayacak olan da yine bu teröristlerdir. Çünkü bunların karakteri böyledir.

BU TEZGÂHI DARMADAĞIN EDECEĞİZ

Eğer Amerika bu vahşi canilerle kendisine bir gelecek kurmak istiyorsa, ne diyelim, keyfi bilir. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Biz milli bekamızı tehdit edecek bir oluşuma asla müsaade etmeyeceğiz. Nasıl Fırat Kalkanı Harekâtı’nda oyunu bozmuşsak diğer bölgelerde de ülkemize kurulan tezgâhı darmadağın edeceğiz.”





SÜRPRİZ ZİYARET

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye sürpriz bir çalışma ziyareti yapan Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani ile Beştepe’de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara’ya gelen Al Sani’yi Beştepe’de protokol merdivenlerinin önünde karşıladı. Erdoğan ile Al Sani, iki ülke bayraklarının önünde el sıkışarak fotoğraf çektirdi. İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani, başta Katar krizi olmak üzere Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Al Sani, dün ABD Başkanı Trump’la da telefon görüşmesi yaptı. İki liderin bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi. (ANKARA)